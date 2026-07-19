Mundial chega ao fim no domingo com duelo Espanha X Argentina. Saiba onde o pode ver

Após mais de um mês de competição, o Mundial de futebol despede-se este fim de semana. Esta edição — a primeira com 48 seleções, um recorde absoluto de 104 jogos e que já acumula mais de 41 milhões de telespectadores em Portugal — culmina num duelo de países de língua espanhola: Espanha, campeã em 2010, defronta a tricampeã Argentina.

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A grande final será transmitida no domingo, às 20h00 (hora de Portugal Continental), na RTP, Sport TV e LiveModeTV.

Este jogo será marcado pelo reencontro entre o espanhol Lamine Yamal e o argentino Lionel Messi. O momento acontece 19 anos após um ensaio fotográfico solidário — promovido pelo FC Barcelona, o jornal Sport e a Unicef — no qual um jovem Messi, então com 20 anos, dava banho a Yamal, ainda bebé.

Para elevar a fasquia do espetáculo, a FIFA estreia este ano um halftime show inspirado no modelo da Super Bowl norte-americana. Madonna, Shakira e os sul-coreanos BTS são alguns dos cabeças de cartaz.

A FIFA reúne ainda várias outras celebridades em campo, na cerimónia de encerramento que antecede o jogo. Estão já confirmadas presenças como Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Robbie Williams, além do popular streamer iShowSpeed — cujo recente momento com Ana Botín, presidente do Banco Santander, viralizou nas redes sociais.

Depois do apito final do torneio de 2026, as atenções viram-se para o Mundial de 2030, que será coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos. Gianni Infantino, presidente da FIFA, não esconde o desejo de expandir o formato da competição para um total de 64 seleções.