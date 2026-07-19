Fórum Nacional de Seguros

Na segurança automóvel, “o vidro é a fronteira final entre a tecnologia e as pessoas”

  • ECO Seguros
  • 15:39

Na talk "A segurança invisível", Lucas Constâncio explicou como a evolução do vidro automóvel está a redefinir a segurança e a inovação nos veículos. Assista aqui à talk.

Na talk “A segurança invisível”, no Fórum Nacional de Seguros 2026, Lucas Constâncio, Diretor Geral da Saint-Gobain Sekurit Service e Glassdrive Portugal, explica o papel essencial do vidro na aplicação de tecnologia nos veículos.

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Lucas Constâncio, Diretor Geral da Saint-Gobain Sekurit Service e Glassdrive Portugal, explica a importância do vidro na segurança automóvel.

Quando falamos sobre segurança, as pessoas imaginam que é somente aquilo que nos protege de um acidente, por exemplo um cinto, ou um airbag. Mas cada vez mais se desenvolvem sistemas em que o vidro é a fronteira final entre essa tecnologia e as pessoas“, afirmou. Enquanto prestadora de serviços de substituição e reparação de vidro automóvel, disse, a Glassdrive “tem de estar cada vez mais capacitada a trabalhar nas tecnologias que têm vindo a surgir.”

Como exemplo, apresentou a AmpliSky, tecnologia da Saint-Gobain já integrada em modelos da Renault através do teto panorâmico Solarbay, que “aproxima o vidro um pouco mais daquilo que seria um ecrã.” “Ainda é uma tecnologia embrionária, mas já é capaz de tornar o vidro completamente opaco ou translúcido com o carregar de um botão. Com o passar dos anos, isto vai desenvolver-se até o vidro se tornar inteiramente um ecrã”, disse.

Veja aqui na íntegra a talk com Lucas Constâncio, Diretor Geral da Saint-Gobain Sekurit Service e Glassdrive Portugal.

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