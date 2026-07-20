5 coisas que vão marcar o dia

Segunda-feira fica marcada com aumentos expressivos nos preços dos combustíveis, novos dados sobre os juros do crédito à habitação, a apresentação de resultados da Ryanair e uma decisão judicial num dos processos mais relevantes relacionados com a queda do BES. A agenda fica ainda marcada pela deslocação de Luís Montenegro a Roma para um encontro com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

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Preço dos combustíveis dispara

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir desta segunda-feira. O gasóleo vai ficar 13,5 cêntimos mais caro e a gasolina vai aumentar 6,5 cêntimos por litro, de acordo com as estimativas da ACP. Ambos os combustíveis ficam muito próximos da fasquia dos dois euros. Tendo em conta a subida, o Governo vai voltar a alterar o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), aumentando-o.

INE divulga taxas de juro no crédito à habitação

Esta segunda-feira vai ficar marcada pela divulgação dos dados referentes às taxas de juro implícitas no crédito à habitação em junho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em maio, a taxa de juro nos contratos de crédito à habitação baixou para 3,065%, traduzindo uma diminuição de 1,2 pontos base (p.b.) face a abril.

Resultados da Ryanair em foco

A Ryanair divulga esta segunda-feira os resultados do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2026, numa altura em que os pilotos europeus da empresa aprovaram uma moção de “não confiança” na administração da companhia aérea low-cost, apontando que os profissionais não acreditam que a empresa esteja a negociar os acordos coletivos de “boa-fé”.

Justiça decide um dos maiores processos do caso BES

O Tribunal Central Criminal de Lisboa lê esta segunda-feira o acórdão do processo relacionado com o chamado Universo Espírito Santo e a atividade do BES no Brasil. Em causa estão alegados crimes económicos associados à gestão do antigo grupo liderado pela família Espírito Santo, num dos processos judiciais mais relevantes que resultaram na queda do banco. Em abril, a juíza do processo determinou a inconstitucionalidade de uma norma que estabelece que os advogados oficiosos apenas sejam remunerados no final do processo.

Montenegro reúne-se com Meloni em Roma

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, desloca-se esta segunda-feira a Roma para um encontro bilateral com a chefe do Governo italiano, Giorgia Meloni. Em cima da mesa deverão estar temas como a competitividade europeia, a política industrial, defesa, migração e o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, numa altura em que os Estados-membros procuram reforçar a coordenação sobre investimento, segurança e crescimento económico.