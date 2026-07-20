67 freguesias têm multibanco ou banco a mais de 15 quilómetros

Quem vive em Quirás, em Vinhais, no distrito de Bragança, precisa de fazer uma viagem de mais de 30 quilómetros para levantar dinheiro num balcão de um banco ou num multibanco. É a freguesia onde o acesso a numerário fica mais longe. Mas há mais freguesias que apresentam dificuldades semelhantes: são 67 sem acesso e cujo ponto está localizado, por estrada, a mais de 15 quilómetros, segundo um estudo do Banco de Portugal divulgado esta segunda-feira.

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Bragança é, de resto, o distrito com mais freguesias nesta situação: 41, mas onde nem vivem sequer 10 mil habitantes no seu conjunto. Quirás tem 203 habitantes.

Seguem-se Vila Real (13 freguesias), Guarda (7), Beja, Castelo Branco, Coimbra, Coimbra, Faro, Santarém e Viana do Castelo (1), de acordo com a avaliação da cobertura da rede de pontos de acesso ao numerário em Portugal 2025. Nestas 67 freguesias (que representam 2% do total das freguesias portuguesas) vivem mais de 16 mil pessoas – números que ainda não refletem a atualização da população feita recentemente pelo INE.

Em algumas destas freguesias está a ser instalado um ponto de acesso (PoS) a dinheiro através do projeto “Multibanco +Próximo”, desenvolvido pela SIBS e que se encontra ainda em fase de piloto em cerca de 30 juntas.

O primeiro aparelho foi instalado na junta de freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, há duas semanas. Para as próximas semanas serão os habitantes das freguesias de Mértola (Beja) e Mêda (Guarda) a receberem estes aparelhos.

O objetivo deste projeto passa por cobrir as mais de 1.200 freguesias que não têm qualquer ponto de acesso a numerário, seja um balcão de um banco, um ATM ou um ponto de cash-in-shop (solução que permite levantar dinheiro num supermercado ou loja).

O estudo do Banco de Portugal diz agora que são 1.241 freguesias nesta situação, uma redução de 35 freguesias em relação ao último retrato que foi realizado em 2022.

Os dados mostram que, em termos gerais, os portugueses não têm dificuldade no acesso a numerário: 95% da população dispõe de ponto menos de 5 quilómetros e 99% tinha um ponto a menos de 10 quilómetros. Números que também comparam bem com o que se passa na Zona Euro.

Ainda assim, persistem muitas assimetrias: os pontos de acesso a numerário estão concentrados nos maiores polos urbanos, nas regiões da faixa litoral do país e com maior densidade populacional. A avaliação do Banco de Portugal acaba por dar luz essa realidade: por exemplo, os 20 municípios com mais pontos concentram tantos pontos como os 258 com menos pontos; e 80% todos os pontos de acesso localizam-se em freguesias que representam 20% do território.

Rede encolhe pelo segundo ano

Estes dados são importantes sobretudo porque, embora o dinheiro digital esteja a conquistar a preferência como meio de pagamento, as notas e as moedas continuam a ser o instrumento de pagamento dominante nas lojas, supermercados e restaurantes, segundo um estudo do Banco Central Europeu (BCE). A maioria continua a considerar que é importante ou muito importante ter a opção de pagar com numerário, apontou o mesmo estudo.

Ainda assim, a rede de pontos de acesso no país está a encolher desde 2023: passou de 18.098 pontos para 17.933 pontos, segundo a avaliação do supervisor financeiro liderado por Álvaro Santos Pereira.

Esta evolução explica-se pelo menor número de balcões com serviços de numerário: são apenas 2.732. Isto decorre não só pelo fecho de agências em alguns casos, mas também pela redução dos serviços prestados pelos balcões que mantêm as portas abertas.

O número de caixas automáticos (conhecido popularmente como o Multibanco) cresceu para 14.654, mas sem compensar a diminuição de balcões com serviços de numerário.

Por outro lado, a solução cash in shop tem mais pontos: eram 547 no final do ano passado, ligado sobretudo à rede Nickel, do BNP Paribas e que se encontra disponível em tabacarias e papelarias.