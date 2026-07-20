Abanca prolonga parceria com Liga Portugal até 2029

O novo acordo inclui a associação à Liga Portugal Legends, mantendo igualmente o patrocínio à Liga Portugal Betclic e ao prémio Abanca Guarda-Redes do Mês.

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O Abanca Portugal vai manter-se como banco oficial da Liga Portugal até 2029, tendo prolongado a parceria iniciada em 2021 e ampliando a sua presença nas principais competições nacionais.

O novo acordo inclui a associação à Liga Portugal Legends, iniciativa que homenageia algumas das maiores figuras da modalidade. O Abanca mantém o patrocínio à Liga Portugal Betclic e ao prémio Abanca Guarda-Redes do Mês. Neste âmbito, a marca estará visível em quatro portiredes em cada jogo da Liga Portugal Betclic, dois junto de cada baliza.

“O futebol tem uma capacidade única de mobilizar pessoas e criar ligações duradouras entre marcas, comunidades e territórios. Para o Abanca Portugal, esta parceria representa muito mais do que visibilidade: é uma forma de estarmos próximos dos portugueses através de uma paixão comum e de valores que também definem a nossa forma do banco estar no mercado, como a proximidade, o trabalho de equipa, a ambição e a confiança”, afirma Pedro Pimenta, presidente da comissão executiva do Abanca Portugal, citado em comunicado.

“A renovação desta parceria reflete a confiança mútua construída ao longo das últimas épocas e demonstra a capacidade da Liga Portugal em desenvolver relações sólidas e duradouras com marcas que partilham a nossa visão para o futuro do futebol profissional. É com enorme satisfação que continuamos a contar com o Abanca num percurso de valorização da competição e dos seus ativos”, destaca Reinaldo Teixeira, Presidente da Liga Portugal.

Esta parceria enquadra-se na estratégia de crescimento do Abanca em Portugal, onde tem procurado estabelecer ligações com clientes, parceiros e comunidades através de plataformas que geram elevado envolvimento emocional e social.