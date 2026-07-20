Ações da Impresa fecham segunda em queda de 9,6%
Os títulos da dona da SIC tinham disparado mais de 30% na sexta-feira, no seu melhor dia desde setembro do ano passado.
As ações da Impresa registaram esta segunda-feira uma quebra de 9,64%, terminando a sessão nos 0,225 euros. O ajuste ocorre após quatro sessões de ganhos consecutivos, com principal destaque para a escalada superior a 30% na sexta-feira.
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Durante a sessão desta segunda-feira, os títulos chegaram a registar uma valorização superior a 4%, levando a bolsa a suspender as negociações temporariamente. Tal deveu-se ao mecanismo de circuit breaker que é automaticamente acionado quando se registam subidas ou descidas muito significativas de uma ação.
Esse mecanismo já tinha sido ativado na sexta-feira, quando os títulos do grupo de media aceleraram 31,05% para 0,249 euros, naquele que foi o melhor dia desde setembro do ano passado.
Só nas últimas cinco sessões, desde 14 de julho, as ações da Impresa valorizaram 24,17%, subindo dos 0,1812 euros até aos 0,225 euros sem explicação evidente e com volumes de negociação muito superiores ao habitual.
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