Ataque ao Irão

Air France prolonga suspensão voos para o Dubai e Riade por motivos de segurança

  • Lusa
  • 20:22

A companhia aérea acrescenta que "a retoma das operações continuará a depender de uma avaliação da situação de segurança no terreno, que está em constante evolução".

A companhia aérea Air France suspendeu esta segunda-feira os voos de e para o Dubai (Emirados Árabes Unidos) e de e para Riade (Arábia Saudita), por motivos de segurança, na sequência do conflito no Médio Oriente.

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Devido à situação de segurança na região e às restrições que podem afetar determinados espaços aéreos”, a companhia aérea decidiu “prolongar a suspensão dos seus voos de/para Beirute até 2 de agosto de 2026, inclusive”, segundo a nota disponibilizada no site da Air France.

Ao mesmo tempo, a Air France suspendeu “os seus voos de/para Riade até 24 de julho de 2026, inclusive (ou seja, até 25 de julho de 2026, para voos com partida em Riade)”, bem como os voos “de/para o Dubai até 27 de julho de 2026, inclusive (ou seja, até 28 de julho de 2026, para voos com partida do Dubai)”.

A companhia aérea acrescenta ainda que “a retoma das operações continuará a depender de uma avaliação da situação de segurança no terreno, que está em constante evolução” e que “os clientes afetados estão a ser informados individualmente”, salientando que “a segurança dos seus clientes e tripulações é a sua máxima prioridade”.

O Presidente norte-americano ameaçou hoje fazer o Irão pagar o preço por cada soldado morto, na sequência da morte de soldados norte-americanos em ataques iranianos nos últimos dias no Médio Oriente.

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