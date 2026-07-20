Internacional

Andy Burnham declarado oficialmente primeiro-ministro britânico

  • Lusa
  • 12:52
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Depois de ter sido escolhido para liderar o Partido Trabalhista no final da semana passada, Andy Burnham foi declarado chefe do Governo britânico pelo Rei Carlos III.

O novo líder do Partido Trabalhista, Andy Burnham, foi designado hoje oficialmente primeiro-ministro britânico pelo Rei Carlos III durante uma audiência no Palácio de Buckingham em Londres.

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“Sua Majestade concedeu audiência ao Excelentíssimo Senhor Andrew Burnham, deputado, e solicitou-lhe que formasse um novo Governo. O Excelentíssimo Senhor Andrew Burnham, deputado, aceitou a proposta do Rei”, comunicou a Casa Real.

Este breve encontro é conhecido como o “beija mão” [“kissing hands”], embora a descrição esteja desatualizada.

Segundo a tradição, o líder do partido com maioria parlamentar pode ser proclamado primeiro-ministro sem a necessidade de eleições legislativas.

Minutos antes, o Rei recebeu o antecessor Keir Starmer, que apresentou formalmente a demissão, um mês após ter anunciado a renúncia da liderança do Partido Trabalhista, facilitando uma transição ordeira.

Numa declaração em Downing Street (residência oficial do primeiro-ministro britânico), Starmer despediu-se do cargo com “orgulho” pelo trabalho realizado e a convicção de que o Reino Unido está “mais forte e mais justo” do que há dois anos.

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