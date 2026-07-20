Apenas 27% das camas previstas no PRR para estudantes estão concluídas

A pouco mais de um mês do fim do prazo do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), a execução das residências universitárias continua longe da meta definida. Dos 134 projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 81 permanecem em obra e apenas 5.014 das 18.758 camas previstas estão concluídas, o equivalente a cerca de 27% do total, segundo dados avançados esta segunda-feira pelo Público.

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A escassez de alojamento mantém a pressão sobre os preços do arrendamento. Atualmente, o custo médio de um quarto ascende a 423 euros por mês, atingindo os 500 euros em Lisboa e os 450 euros no Porto. As obras já concluídas representam um investimento de cerca de 129 milhões de euros, num total previsto de quase 467 milhões.

Apesar dos atrasos, atribuídos à falta de mão de obra, constrangimentos logísticos e dificuldades nas ligações às infraestruturas, as associações de estudantes acreditam que uma parte significativa das novas residências estará pronta em setembro. Ainda assim, defendem que o Governo deve começar a preparar um “PNAES 2.0”, de forma a reforçar a oferta de alojamento para estudantes do ensino superior.