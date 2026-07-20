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Assembleia-geral de acionistas do Conta Lá convocada para 6 de agosto

 Lusa,

Entre os pontos na ordem de trabalhos da AG do Conta Lá estão o aumento de capital social, a aprovação do plano de reestruturação (reconversão) e a nomeação da nova comissão de gestão.

A assembleia-geral (AG) do canal Conta Lá está marcada para 6 de agosto, onde os acionistas vão votar, entre outros pontos, a nomeação de nova Comissão de Gestão, confirmaram esta segunda-feira à Lusa fontes ligadas ao processo.

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Em 15 de julho, o presidente executivo (CEO) do Conta Lá, Sérgio Figueiredo, comunicou aos trabalhadores a sua saída e informou a convocação de uma AG de acionistas para aprovar o plano de reestruturação, segundo missiva a que Lusa teve na altura acesso.

De acordo com fontes contactadas esta segunda-feira pela Lusa, a AG foi convocada para 6 de agosto. Entre os pontos na ordem de trabalhos estão o aumento de capital social, a aprovação do plano de reestruturação (reconversão) e a nomeação da nova comissão de gestão.

Na semana passada, os trabalhadores do projeto de media Conta Lá manifestaram-se preocupados com a continuidade do projeto que “defende a coesão territorial” e o “serviço público” de televisão e sublinharam que o coletivo estava unido e empenhado na procura de soluções.

No final de junho foi noticiado que o canal de televisão, que é transmitido no cabo desde o ano passado, iria recorrer à suspensão temporária dos contratos de trabalho ou redução do horário (lay-off), numa reestruturação para reduzir custos, perante um cenário de salários em atraso.

Atualmente, o projeto deverá contar com cerca de 100 pessoas, dos quais 40 jornalistas, de acordo com uma fonte da empresa, e tem salários em atraso há quase três meses.

Espero que, com a chegada de novos acionistas, surjam novos líderes, gente de energia renovada e enorme vontade de afirmar um projeto que, depois de religado, terá finalmente os meios de que precisa para acelerar investimentos e cumprir o seu propósito – na verdade, novos propósitos que ainda podem torná-lo maior do que foi sonhado”, referiu Sérgio Figueiredo, na mensagem enviada aos trabalhadores na semana passada.

Esta comissão executiva, composta por Maurício Ribeiro, por Jorge Santos e por mim próprio, sai de cena no dia em que a assembleia-geral de acionistas aprovar este Plano e a comissão de gestão – algo que, devido aos prazos legais e estatutários da empresa, deverá ocorrer no fim deste mês”, sublinhou Sérgio Figueiredo, que assume a parte de responsabilidade “nesta hora de tremenda frustração”, que classifica “quase tão pesada quanto a desilusão” que provoca nos trabalhadores.

Há quase um ano, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) autorizou atividade dos canais Conta Lá Sul, Conta Lá Centro e Conta Lá Norte e ainda do Conta Lá Rural, do projeto liderado por Sérgio Figueiredo, o qual previa a criação de 205 postos de trabalho, sendo 133 afetos à área de informação, 28 na área de programas e produtora e os restantes 44 em áreas de apoio técnico, gestão, RH, financeiro, comercial e jurídico.

Profissionais que seriam distribuídos de forma estratégica por áreas profissionais e localizações geográficas [de norte a sul do país, incluindo ilhas, com vários polos regionais], assegurando, assim, uma cobertura operacional eficiente e descentralizada.

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