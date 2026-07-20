BdP instaura 135 processos de contraordenação e aplica 3,4 milhões em coimas no 2.º trimestre
Dos processos abertos entre abril e junho, 121 dizem respeito a infrações de natureza comportamental, nove a infrações prudenciais e cinco a situações relacionadas com atividade financeira ilícita.
O Banco de Portugal (BdP) instaurou 135 processos de contraordenação e concluiu 106 no segundo trimestre de 2026, aplicando coimas no valor total de 3,4 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira o supervisor financeiro.
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Dos processos abertos entre abril e junho, 121 dizem respeito a infrações de natureza comportamental, nove a infrações prudenciais e cinco a situações relacionadas com atividade financeira ilícita.
Entre os 106 processos concluídos no período, 88 referem-se a infrações comportamentais, 16 a infrações prudenciais e dois a atividade financeira ilícita.
As coimas aplicadas no âmbito destes processos totalizaram 3.424.500 euros, dos quais 15 mil euros ficaram suspensos na sua execução, detalha o Banco de Portugal.
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