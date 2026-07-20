Banca

BdP instaura 135 processos de contraordenação e aplica 3,4 milhões em coimas no 2.º trimestre

  • Lusa
  • 16:12

Dos processos abertos entre abril e junho, 121 dizem respeito a infrações de natureza comportamental, nove a infrações prudenciais e cinco a situações relacionadas com atividade financeira ilícita.

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 135 processos de contraordenação e concluiu 106 no segundo trimestre de 2026, aplicando coimas no valor total de 3,4 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira o supervisor financeiro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Dos processos abertos entre abril e junho, 121 dizem respeito a infrações de natureza comportamental, nove a infrações prudenciais e cinco a situações relacionadas com atividade financeira ilícita.

Entre os 106 processos concluídos no período, 88 referem-se a infrações comportamentais, 16 a infrações prudenciais e dois a atividade financeira ilícita.

As coimas aplicadas no âmbito destes processos totalizaram 3.424.500 euros, dos quais 15 mil euros ficaram suspensos na sua execução, detalha o Banco de Portugal.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

BdP instaura 135 processos de contraordenação e aplica 3,4 milhões em coimas no 2.º trimestre

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Desempregados inscritos no IEFP recuam 9,9% em junho

Lusa,

Trata-se do quinto mês consecutivo em que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego está a recuar, isto é, desde fevereiro.