Internacional

Burnham promete “um novo modelo político e económico” para o Reino Unido que tem “muitos desafios”

Andy Burnham, sucessor de Keir Starmer, prometeu esta segunda-feira "um novo modelo político e económico" para o Reino Unido, com mais intervenção do Estado, reindustrialização e habitação social.

Andy Burnham tomou posse esta segunda-feira como novo primeiro-ministro britânico e, no discurso de estreia à porta do número 10 de Downing Street, afirmou estar “consciente” de que é o sétimo chefe de Governo do Reino Unido desde 2016, defendendo que o país precisa de um “novo modelo político e económico”.

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O sucessor de Keir Starmer reconheceu que o Reino Unido enfrenta “muitos desafios que têm de ser enfrentados nos próximos tempos” e assumiu como prioridade tornar o país “melhor”.

Andy Burnham
epa13122829 New British Prime Minister Andy Burnham delivers a speech outside 10 Downing Street in London, Britain, 20 July 2026. Burnham became British Prime Minister after Keir Starmer resigned. EPA/ANDY RAINLusa

“Não temos estado à altura e precisamos de estar. Vamos estar. Vamos fazer deste momento um ponto de viragem para a Grã-Bretanha, apresentando as maiores mudanças dos últimos 40 anos”, indicou o novo primeiro-ministro britânico.

Burnham defendeu que o Reino Unido precisa de inverter o caminho seguido nas últimas décadas, argumentando que, nos anos 1980, o país tomou “alguns rumos errados”, ao centralizar o poder político e privatizar o poder económico. Segundo o novo primeiro-ministro, esse modelo acelerou a desindustrialização de grande parte do país, cujos efeitos ainda se fazem sentir atualmente.

Para responder a esse legado, Burnham prometeu “dar prioridade ao essencial da vida”, reforçando o controlo público sobre áreas consideradas essenciais para que se tornem novamente acessíveis. O novo primeiro-ministro anunciou também uma estratégia de reindustrialização, assegurando que o Governo recorrerá aos contratos públicos para impulsionar a indústria britânica já este ano.

O líder trabalhista revelou ainda que irá apresentar um plano para os próximos dez anos, destinado a traçar “um caminho da situação em que nos encontramos para o ponto a que creio que todos queremos que a Grã-Bretanha chegue”.

Burnham adiantou ainda que algumas medidas vão entrar em vigor a partir desta terça-feira. Entre as prioridades estão o apoio aos jovens na entrada no mercado de trabalho, através da reforma do sistema educativo e do reforço do apoio, nomeadamente na área da saúde mental.

O primeiro-ministro comprometeu-se também a construir mais habitação social, a cumprir as regras orçamentais e a “honrar os compromissos de defesa com os nossos parceiros internacionais”. Os primeiros telefonemas serão para Volodymyr Zelensky e Donald Trump.

Por fim, Andy Burnham prometeu ainda apostar num Estado “mais preventivo” para melhorar as condições de vida da população e revelou que a primeira orientação que dará ao entrar em Downing Street será “pôr fim à situação das pessoas que dormem na rua”, concluiu.

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