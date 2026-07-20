Donos da Perfumes & Companhia assumem operação da Primor em Portugal

O grupo Arié, que detém a Perfumes & Companhia, comprou a operação da Primor em Portugal. A empresa portuguesa, que também é acionista das pizzarias Capricciosa e dos restaurantes do chef José Avillez, informou esta segunda-feira os trabalhadores das perfumarias de que adquiriu o negócio nacional da espanhola Primor, onde se incluem 25 lojas com cerca de 900 funcionários.

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A transação, cujo valor não foi divulgado, envolve a compra da marca e as atividades de retalho físico e online da Primor, mas vai manter a identidade e a autonomia do projeto e descarta um cenário de fusão. Numa mensagem enviada aos cerca de mil colaboradores da Perfumes & Companhia, a que o ECO teve acesso, a Arié quis “deixar uma mensagem muito clara”: “A Perfumes & Companhia mantém-se totalmente autónoma. A nossa marca, a nossa cultura, a forma como nos relacionamos com os clientes e, acima de tudo, as nossas pessoas continuam a ser a essência daquilo que somos”.

“Este é um momento marcante na história do grupo e representa mais um passo firme na concretização da nossa visão de longo prazo. Esta operação cria condições para reforçarmos a nossa capacidade de crescimento, aumentar a nossa competitividade e potenciar importantes sinergias, contribuindo para um desenvolvimento sólido e sustentável das marcas que integram o grupo”, lê-se.

Assim, a Perfumes & Companhia – que tem 129 lojas em Portugal – e a Primor continuarão a desenvolver-se de forma independente, nomeadamente em termos de posicionamentos, operações comerciais e planos de crescimento. “Seguiremos o nosso caminho com a mesma determinação de sempre, dando continuidade ao plano estratégico P&C 2030. Continuaremos a investir na renovação das nossas lojas, no alargamento da nossa oferta, na inovação e no reforço da nossa competitividade, mantendo intactos os valores que nos distinguem no mercado: proximidade, confiança, qualidade e excelência no serviço”, refere o grupo fundado por Roudolph Arié há mais de 70 anos.

Ou seja, se no mesmo shopping existir uma loja da Perfumes & Companhia e outra da Primor, como acontece, por exemplo, no Centro Comercial Colombo em Lisboa, manter-se-ão ambas nesse local. A título de comparação, é uma operação diferente daquela que o grupo Arié realizou em 2020 quando adquiriu as perfumarias Marionnaud localizadas na região de Lisboa, passando a integrá-las na insígnia Perfumes & Companhia. Nessa altura, todas as lojas Marionnaud se transformaram em Perfumes & Companhia.

Neste caso, o ECO sabe que o objetivo dos acionistas é precisamente ter dois segmentos de perfumaria que são notoriamente distintos e complementares, embora partilhem algumas insígnias internacionais, entre as quais Chanel, Dior, Lancôme e Clarins. A diferença manter-se-á na curadoria (campanhas de fidelização e aconselhamento por parte dos consultores de beleza), que é mais especializada na Perfumes & Companhia, enquanto a Primor se destaca por portefólio de menor custo e uma área de parafarmácia mais extensa.

A Primor nasceu em 1953 na cidade de Málaga, é uma empresa familiar e conta com cerca de 200 lojas distribuídas por Espanha, Portugal, Itália e França, bem como um catálogo composto por mais de 14 mil referências. Em Portugal desde dezembro de 2019, a marca opera em Lisboa, Porto, Braga, Vila Real, Coimbra, Guimarães, Portimão, Viana do Castelo, Coimbra, Funchal ou Cascais.

A sucursal da Primor em Portugal faturou 46,9 milhões de euros no ano passado, o que corresponde a quase o dobro das vendas registadas em 2024. O resultado líquido foi de aproximadamente 959 mil euros, acima dos prejuízos do ano anterior, de acordo com os números depositados no registo comercial.

No âmbito desta parceria estratégica no mercado de produtos de beleza e cuidado pessoal, o grupo Arié e as Perfumerías Primor assinaram um contrato de compra e venda (SPA) que se encontra sujeito à avaliação por parte da Autoridade da Concorrência.

Este é a segunda compra do grupo Arié em Portugal em sete meses, após ter, com a Incormate, adquirido o controlo conjunto sobre a empresa portuguesa Multilem, especializada em design e criação de experiências de marca. Com este negócio, a Multilem está a acelerar o seu crescimento em Portugal e nos outros países onde está presente, bem como a explorar oportunidades em novos mercados, no ano em que comemora o seu 40.º aniversário.