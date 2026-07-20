Exames. Erro na avaliação obriga a alargar inscrição para 2.ª fase de Geografia
O Júri Nacional de Exames explica que o erro resultou de “um problema de parametrização na matriz de classificação dos itens 1.3 e 4.3 da versão 2” da prova de Geografia A.
O prazo de inscrição para a 2.ª fase do exame de Geografia A foi alargado até ao final do dia de terça-feira devido a um erro na avaliação de dois itens, que obrigou à correção das notas.
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Numa informação enviada esta segunda-feira às escolas e a que a Lusa teve acesso, o Júri Nacional de Exames explica que o erro resultou de “um problema de parametrização na matriz de classificação dos itens 1.3 e 4.3 da versão 2” da prova de Geografia A.
“Após a deteção da situação, foi efetuada a respetiva análise e correção, tendo sido revista a classificação das provas dos alunos abrangidos, de acordo com a parametrização correta dos referidos itens”, refere.
As classificações revistas serão enviadas às escolas ainda esta segunda-feira, último dia para os alunos se inscreverem na 2.ª fase dos exames nacionais, que arranca na terça-feira com a prova de Português.
O JNE decidiu, por isso, dar mais um dia para que os alunos que queiram repetir o exame de Geografia A na 2.ª fase possam inscrever-se, alargando o prazo até às 23:59 de terça-feira. A 2.ª fase da prova de Geografia A realiza-se na sexta-feira às 09:30.
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Exames. Erro na avaliação obriga a alargar inscrição para 2.ª fase de Geografia
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