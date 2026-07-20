Erro na correção automática do exame de Física e Química obriga à revisão de notas

O Júri Nacional de Exames (JNE) confirmou um erro na correção de uma das questões da prova de Física e Química do 11.º ano, depois de a falha ter sido inicialmente detetada pela Associação Portuguesa de Professores de Física e Química, avança o Público. As classificações das provas serão revistas.

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O JNE indica que o item em causa será reavaliado e que, “na manhã deste dia 20 de julho, as estruturas regionais do JNE/EduQA procederão ao envio às escolas de novas pautas para a prova de Física e Química A (715)”.

Em causa está a correção do item 7.1 da versão 2 do exame nacional de Física e Química A. Por se tratar de uma questão de escolha múltipla, a resposta foi classificada automaticamente, sem intervenção humana. O item vale 10 pontos num total de 200.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, confirmou ao ECO que houve erro na correção da prova de Física e Química.

Ao ECO, a mãe de uma aluna da Escola Secundária Professor José Augusto Lucas confirma ter recebido uma informação da associação de pais a informar os encarregados de educação de que “os erros são muitos” e que “ainda esta manhã o ficheiro de Física e Química, Alemão e outra disciplina veio de novo corrigido”.

“Nenhuma das disciplinas, até ao momento, esteve livre de erros e, portanto, podem não estar a receber as notas definitivas. O envio vai ser feito hoje pela escola, mas acredita-se que ainda poderá haver lugar a correções ao longo do dia”, lê-se na informação enviada pela associação de pais da Secundária Professor José Augusto Lucas aos encarregados de educação, à qual o ECO teve acesso.

Já no sábado, o instituto EduQA, admitiu que algumas notas dos exames inicialmente enviadas na sexta-feira às escolas estavam incorretas, devido a um erro de exportação nos ficheiros, garantindo que essa anomalia foi corrigida no mesmo dia.