Espanhola Cirsa compra Casino da Figueira e reforça presença em Portugal

A multinacional espanhola do setor do jogo Cirsa reforçou a presença em Portugal com a aquisição do Casino da Figueira, situado na Figueira da Foz, confirmou esta segunda-feira a empresa.

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Em comunicado, a empresa com sede em Terrassa, nos arredores de Barcelona, indicou que adquiriu uma participação maioritária na Sociedade Figueira Praia, S.A., entidade proprietária e operadora do Casino da Figueira, um dos estabelecimentos de jogo mais antigos e emblemáticos do país.

A operação surge cerca de sete meses depois da entrada da Cirsa no mercado português, com a aquisição, em dezembro de 2024, do operador CasinoPortugal.pt, reforçando agora a presença no segmento dos casinos físicos.

O Casino da Figueira dispõe de licença de exploração desde 1948 e, além da atividade de jogo, integra uma oferta de restauração e eventos.

Citado no comunicado, o presidente executivo da Cirsa, Joaquin Agut, afirmou que o Casino da Figueira “representa um novo marco” na história da empresa.

A empresa espanhola não divulgou o valor da transação, limitando-se a indicar que o montante “está em linha com transações anteriores realizadas”.

A multinacional adiantou ainda que a aquisição será financiada com fundos próprios e que não deverá ter um impacto significativo no endividamento do grupo.

A Cirsa é o maior operador de jogo em Espanha e está presente em 11 países, explorando 458 casinos, mais de 85.000 máquinas de jogo e cerca de 2.500 pontos de apostas desportivas.