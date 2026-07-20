EUA concluem nona ronda de ataques contra o Irão após cessar-fogo provisório

Os Estados Unidos concluíram esta madrugada uma nova ronda de ataques aéreos — a nona desde o cessar provisório — contra o Irão, que disparou mísseis em direção da Jordânia, arriscando desta forma alargar o conflito a Israel.

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O Comando Central das forças armadas dos EUA (CENTCOM) afirmou ter visado “centros de comando militares iranianos, instalações de defesa aérea e de vigilância costeira, meios marítimos, bases de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicações” na nona ronda de ataques após a assinatura do memorando de entendimento de cessar-fogo no passado dia 17 de junho.

Não houve qualquer reação imediata por parte do Irão relativamente a eventuais vítimas ou danos causados pelos ataques, mas a comunicação social estatal iraniana noticiou que foram ouvidas explosões no sul e no noroeste do Irão.

“Atacámo-los com muita força novamente esta noite”, afirmou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos jornalistas ao regressar a Washington após a final do Campeonato do Mundo de Futebol. “E fizemo-lo em homenagem” aos soldados mortos, acrescentou.

As forças armadas norte-americanas também começaram por justificar os novos ataques como retaliação pela morte de soldados na Jordânia na passada sexta-feira. Um militar estava desaparecido após esse ataque, e um novo comunicado do CENTCOM indicou que “restos mortais não identificados” foram encontrados este domingo e estavam a ser examinados. Desde o início da guerra, 17 militares norte-americanos foram confirmados mortos.

Pouco depois do início dos ataques esta madrugada, agência britânica de segurança marítima UKMTO anunciou que se encontrava um navio em chamas no Estreito de Ormuz, sem especificar a causa do incêndio, a 8 milhas náuticas (cerca de 15 quilómetros) a noroeste de Kumzar (Omã).

O Bahrein, Jordânia e o Kuwait ativaram novamente as defesas aéreas contra drones e mísseis iranianos esta madrugada, e a Embaixada dos EUA no Bahrein emitiu um aviso afirmando que o Irão poderia “procurar atingir locais não especificados no centro de Manama”, a capital do emirado, sem dar mais pormenores.

Israel, por outro lado, alertou que mísseis lançados contra a cidade portuária jordana de Aqaba, ameaçavam fazer com que os ataques se alastrassem ao território israelita, pela primeira vez em semanas.

Eilat, a cidade israelita vizinha de Aqaba, citou autoridades de segurança israelitas, que afirmaram que dois mísseis intercetores foram lançados a partir dos arredores da cidade para impedir a queda de detritos.

As forças armadas da Jordânia afirmaram este domingo ter abatido vários mísseis iranianos. O país acolhe importantes bases norte-americanas e depende dos sistemas de defesa aérea dos EUA. Os mísseis não causaram vítimas nem danos, segundo as forças armadas da Jordânia. Mais tarde, a Jordânia convocou o encarregado de negócios do Irão para apresentar um protesto, segundo noticiou a televisão estatal.

Decorrida que está mais de metade do prazo de 60 dias previsto no memorando de entendimento de paz para negociar o fim definitivo da guerra e outras questões, incluindo o programa nuclear do Irão, Washington e Teerão voltam a aproximar-se da guerra total.

Os efeitos da guerra nos preços dos combustíveis e de outros bens afetaram duramente algumas das áreas mais vulneráveis do mundo, com o Brent para entrega em setembro a regressar os valores de junho, acima dos 90 dólares por barril, esta manhã nos mercados asiáticos.