Farline e Aposán, marcas recomendadas pela Associação Espanhola de Consumidores para o kit de primeiros socorros de verão

Farline e Aposán consolidaram-se como marcas líderes na Espanha em cuidados de saúde para o verão. Três produtos da Aposán e um da Farline foram selecionados pela Associação Espanhola de Consumidores como alguns dos dez melhores itens para incluir em um kit de primeiros socorros para as férias, desenvolvido para atender às necessidades das famílias espanholas durante os meses de verão.

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Durante os meses mais quentes, as altas temperaturas, viagens, atividades ao ar livre e exposição ao sol aumentam a probabilidade de pequenos ferimentos, desidratação, problemas digestivos, picadas de insetos, assaduras e outros problemas relacionados ao calor. Um kit de primeiros socorros bem abastecido permite que lide com essas situações de forma rápida e eficaz.

Entre os produtos em destaque, o bastão antiassaduras e os adesivos hidrocoloides para bolhas da Aposán ajudam a prevenir assaduras e bolhas causadas pelo uso de calçados durante longas caminhadas. Os curativos para pequenos ferimentos da Aposán protegem cortes e arranhões de agentes externos e são resistentes à água, sendo especialmente úteis na praia ou na piscina. Já o gel íntimo da Farline mantém a higiene e o conforto na região íntima durante os meses mais quentes, quando a humidade aumenta e o risco de desconforto associado também cresce.

Eduardo Pastor, presidente da Cofares, enfatizou que “as nossas marcas de saúde do consumidor, líderes no mercado de marcas próprias, garantem a segurança dos pacientes, pois são dispensadas exclusivamente por meio de farmácias comunitárias. Além disso, a sua eficácia comprovada e excelente custo-benefício fazem com que seja uma escolha confiável para cuidados com a saúde.”