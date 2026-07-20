Final do Mundial 2026 vista, em média, por mais de três milhões de telespectadores

O Mundial de 2026, no seu acumulado, contou com 44 milhões e 828 mil telespectadores, ficando abaixo do Euro 2004, Mundial 2014, Euro 2016, Mundial 2022 e Euro 2024.

A final do Mundial de 2026, que ditou a vitória da Espanha contra a Argentina, foi acompanhada, em média, por mais de três milhões de telespectadores em Portugal — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

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O encontro, transmitido pelas 20h00 na RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5 registou uma audiência média de 3.015.249 telespectadores. Já o jogo, no sábado, em que a Inglaterra venceu contra a França, o terceiro classificado contou com uma audiência média de 190.626 telespectadores na Sport TV 1 e Sport TV 5 pelas 22h.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo acumula (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 3.176.305 visualizações até às 17h desta segunda-feira, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 546.694 visualizações pelas 23h00. Já o França X Inglaterra acumulava até domingo 1.934.765 visualizações, com um pico no live de 474.645 visualizações pelas 23h50.



















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O jogo mais visto foi o confronto Portugal X Espanha, emitido pela RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5, que reuniu 4.024.486 pessoas. O menos visto do Mundial foi o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.



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O Mundial de 2026, no seu acumulado, contou com 44 milhões e 828 mil telespectadores, numa média de 1 milhão e 281 mil telespectadores por dia. Ficou abaixo do Euro 2004 (51,4 milhões), Mundial 2014 (57,4), Euro 2016 (45), Mundial 2022 (54,6) e Euro 2024 (46,6).

A Seleção Nacional alcancou cerca de 15 milhões e 882 mil telespectadores, seguida da seleção da Espanha com 10 milhões e 386 mil telespectadores e da seleção da França com 7 milhões e 496 mil telespectadores.

A RTP 1 (com seis jogos) captou 27% dos telespectadores sintonizados no Mundial – cerca de 11 milhões e 862 mil. A SIC (com sete jogos) acumulou 24%, ou cerca de 10 milhões e 855 mil, empatando com a TVI (com sete jogos), registando cerca de 10 milhões e 598 mil. A Sport TV 5 contou com 18% (cerca de 8 milhões e 222 mil). A Sport TV 1 captou os restantes 7% – 3 milhões e 243 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 49% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 28% da audiência. Em sentido oposto, está a audiência feminina nas faixas 4/14 anos – 2,4% – e 15/24 anos – 2,6%.