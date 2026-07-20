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Fundação Álcool e Sociedade alcança três milhões de estudantes treinados em prevenção do consumo de álcool

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  • 7:00

Por região, a Andaluzia registou o maior número de alunos capacitados no último ano letivo, com 36.358 estudantes de 315 escolas.

A Fundação Álcool e Sociedade (FAS) capacitou três milhões de estudantes em prevenção ao consumo de álcool por menores de idade, após concluir o ano letivo de 2025-2026 com 77.238 novos alunos participantes em 653 escolas em toda a Espanha. A capacitação foi ministrada principalmente por meio do programa educacional “Nem uma gota para menores”, que constitui o núcleo das atividades educativas da organização.

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Por região, a Andaluzia registou o maior número de alunos capacitados no último ano letivo, com 36.358 estudantes de 315 escolas. Em seguida, vem Madrid, com 22.300 alunos de 137 escolas; Barcelona, ​​com 9.381 alunos de 82 escolas; Galícia, com 7.040 alunos de 98 escolas; e Extremadura, com 1.657 participantes de 16 escolas. A iniciativa recebeu a nota máxima de 5 em 5 de todas as escolas participantes, conforme declarado pela Fundação em comunicado à imprensa.

O programa também inclui “Os Rostos do Álcool”, um programa para professores que fornece recursos e ferramentas para abordar a prevenção no ambiente escolar. Desde o seu lançamento, o programa já alcançou 329 escolas e capacitou 1.251 professores.

Ao longo de seus 25 anos de história, a FAS também desenvolveu 3.058 programas de treinamento para famílias, nos quais 42.888 pais participaram. Essas iniciativas são complementadas por materiais educativos, sessões de treinamento e campanhas de conscientização, como o documentário “Uma Conversa Inacabada: Menores e Álcool”.

A Fundação baseia seu trabalho na educação, em evidências científicas e na colaboração. Segundo seus dados, 97% dos centros participantes repetem as sessões anualmente, e diversas avaliações externas concluem que sete em cada dez menores modificam positivamente sua relação com o álcool após participarem do treinamento, seja adiando a idade de iniciação ou reduzindo o consumo.

Este marco coincide com uma evolução positiva dos hábitos, refletida no estudo ESTUDES 2025. O consumo de álcool nos últimos 30 dias situa-se em 51,8%, comparado com 75,1% em 1994, enquanto o consumo intensivo ou “binge drinking” cai para 24,7%, o nível mais baixo desde 2000.

Silvia Jato, Diretora de Relações Institucionais da Fundação Álcool e Sociedade, enfatizou que “alcançar 3 milhões de estudantes treinados ao longo da nossa história e encerrar o curso com mais de 77.000 participantes em um único ano confirma a importância de manter programas de prevenção consistentes e rigorosos, relevantes para a realidade dos jovens. A experiência nos mostra que, quando famílias, escolas e instituições compartilham mensagens claras e coerentes, a prevenção é mais eficaz”.

A organização reafirmou o seu compromisso de continuar a colaborar com administrações, centros educacionais, especialistas e organizações sociais para promover uma cultura de zero álcool entre menores de idade.

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