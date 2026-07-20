Generali vai investir 300 milhões em programa de reindustrialização da Europa

A Generali acaba de lançar o Programa de Soberania Europeia, um programa de investimento destinado a reforçar a resiliência da economia europeia, apoiar as pequenas e médias empresas (PME) e promover um crescimento sustentável, em linha com as prioridades estratégicas da União Europeia, anunciou a seguradora.

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A iniciativa implica um compromisso global de 300 milhões de euros, com uma abordagem diversificada entre as principais classes de ativos, combinando instrumentos de capital próprio e de dívida, bem como investimentos cotados e privados.

O objetivo, segundo a Generali, é “apoiar a inovação, fortalecer as cadeias de valor europeias e promover a competitividade industrial, contribuindo para o desenvolvimento de uma economia mais resiliente e autónoma a longo prazo”.

O programa será estruturado como um Fundo de Fundos e irá aproveitar a experiência distinta das empresas da Generali Investments Holding (GIH). Em particular, a Generali AM será responsável pelas partes dedicadas ao private & infrastructure equity e ao crédito direto, enquanto a Sycomore AM gerirá a secção focada nos mercados de ações.

Do ponto de vista geográfico, os investimentos serão principalmente direcionados para a Europa continental, com especial foco em Itália, França e Alemanha.

Para Philippe Donnet, CEO do Grupo Generali, a seguradora “pode mobilizar capital a longo prazo em apoio a projetos que contribuam concretamente para a resiliência, competitividade e autonomia da Europa”.

Na opinião de Luca Cetrano, Group Chief Investment Officer do Grupo Generali, “o Programa de Soberania Europeia permite-nos canalizar capital para setores-chave que promoverão a resiliência do continente, autonomia estratégica, independência económica e crescimento sustentável”, acrescentando pretender “facilitar o acesso a financiamento a longo prazo para empresas, PME e infraestruturas, contribuindo para o desenvolvimento de cadeias industriais de valor mais resilientes e inovadoras.”

Em mais detelhe, Filippo Casagrande, Diretor de Investimentos da Generali Investments, referiu que “as estratégias que identificámos permitem-nos investir em múltiplas classes de investimento mutuamente reforçadas: desde ações cotadas, com especial foco em PME que operam em setores estratégicos, até crédito direto para PME que apoiam as cadeias de valor industriais europeias, bem como a seleção de gestores especializados em private equity e infraestruturas.

Para Casagrande, o objetivo é canalizar capital para áreas-chave como a transição energética, digitalização, cibersegurança, inteligência artificial e o fortalecimento das cadeias de valor críticas.”

Esta iniciativa faz parte do compromisso mais amplo do Grupo Generali “em apoiar a economia real e representa uma evolução coerente de programas anteriores, incluindo o plano Fenice 190, lançado em 2021, que mobilizou um total de 3,5 mil milhões de euros para apoiar a recuperação económica europeia pós-Covid”, diz a seguradora.