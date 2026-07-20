Hoje nas notícias: Camas para estudantes, água e biometano

Planos para reforçar o abastecimento de água na margem sul, um processo judicial sobre sobre um projeto urbano em Cascais e a execução das residências estudantis, bem como uma concessão rodoviária no México proposta pela Mota-Engil, marcam a atualidade noticiosa nesta segunda-feira.

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Menos de um terço das camas prometidas para estudantes estão prontas

A dois meses do fim do prazo do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), cerca de 60% dos projetos financiados pelo PRR continuam por concluir: há 53 obras terminadas e 81 em curso, estando prontas apenas 5.014 das 18.758 camas previstas, o que equivale a menos de um terço do prometido. Arrendar um quarto custa, em média, 423 euros, chegando aos 500 euros em Lisboa e aos 450 euros no Porto.

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Crise de Almada relança plano para levar água via ponte

A crise no abastecimento de Almada voltou a colocar em avaliação uma ligação entre o sistema de Castelo de Bode e a Península de Setúbal, através de condutas de grande capacidade sobre o Tejo. A ponte Vasco da Gama dispõe de pré-instalações para receber as tubagens e a futura travessia Chelas-Barreiro também está a ser preparada para essa possibilidade, mas a solução técnica e empresarial dependerá da adesão dos municípios da margem sul.

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MP pede demolição parcial do hotel Hilton na Parede por alegadas ilegalidades

O Ministério Público pediu a nulidade dos atos administrativos que permitiram a construção do hotel Hilton na Parede, em Cascais, alegando que o promotor anexou um terreno que incluía uma rua pública para manter o projeto com sete pisos. A ação requer a demolição parcial do edifício, enquanto a Câmara de Cascais garante que ainda não foi notificada e defende que o licenciamento obteve todos os pareceres favoráveis.

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Fábrica de biometano aprovada às pressas em Torres Novas travada pela atual câmara

O presidente da Câmara de Torres Novas decidiu impedir no novo PDM a instalação em Árgea de uma unidade de biometano da empresa Gasdaterra, que previa converter em gás renovável 268 toneladas diárias de estrume e dejetos animais. O anterior executivo socialista aprovou um pedido de informação prévia (PIP) no último dia do prazo, num procedimento que o atual presidente, José Trincão Marques, também do PS, admite não apreciar: “Só o facto de isto ter sido mantido um pouco em segredo revela logo qualquer coisa de que não gosto.”

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México avança com PPP de 2 mil milhões proposta pela Mota-Engil

O Governo mexicano aceitou a proposta não solicitada da Mota-Engil para uma parceria público-privada com vista a um corredor rodoviário de mais de 500 quilómetros de extensão na costa leste do país, designado por Corredor do Golfo do México. Por ter promovido a iniciativa, a construtora parte com uma vantagem de até 10% na avaliação das propostas e será reembolsada pelas despesas de desenvolvimento caso não vença. O investimento estimado é de dois mil milhões de euros.

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