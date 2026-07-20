Houthis anunciam bloqueio naval à Arábia Saudita e abrem nova frente na guerra contra os EUA

Os Houthis, grupo rebelde do Iémen aliado de Teerão, anunciaram um bloqueio naval à Arábia Saudita, aumentando a pressão sobre as rotas energéticas mundiais, numa altura em que o conflito entre Washington e Teerão tem subido de tom.

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O bloqueio entra em vigor “com efeito imediato” e constitui uma resposta ao que classificam como o “cerco injusto e opressivo” imposto pela Arábia Saudita ao Iémen, segundo uma declaração dos Houthis, noticia a Reuters. Riade ainda não reagiu oficialmente ao anúncio.

Na passada semana, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão ameaçou fechar “todos os outros corredores de exportação que beneficiam os Estados Unidos e os seus aliados”, recorrendo aos rebeldes aliados para tentar bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb, uma passagem estratégica que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Áden, também uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo e mercadorias.

Apesar de a escalada militar, continuam os contactos diplomáticos. Um alto responsável iraniano revelou à agência noticiosa que Teerão recebeu uma proposta de mediadores para um cessar-fogo de dez dias, enquanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano confirmou que continuam a chegar iniciativas para retomar as negociações.

Do lado norte-americano, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que Washington permanece disponível para uma solução diplomática, mas garantiu que os ataques prosseguirão enquanto o Irão continuar a ameaçar a navegação comercial.

A intensificação do conflito no Médio Oriente fez subir os preços do petróleo. O preço do barril de Brent para entrega em setembro registou um aumento de 2,72%, para 90,50 dólares, por volta das duas da manhã em Lisboa. O preço do equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate (WTI), subiu 2,39%, para 84,46 dólares.