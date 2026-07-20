IA e José Condessa protagonizam campanha de verão da Nos

O ator contracena com um Agente de AI, que o vai ajudando, e aos amigos, a resolver uma série de situações como marcar uma mesa, escolher receitas ou indicar um caminho.

“Uma rede que não dá férias à Inteligência Artificial” é o mote da campanha de verão da Nos.

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Protagonizada por José Condessa, o ator contracena com um Agente de AI, que o vai ajudando, e aos amigos, a resolver uma série de situações como marcar uma mesa, escolher receitas, indicar o caminho ou recordar compromissos. “Porque se férias, receitas ou destinos são importantes para as pessoas, também são importantes para a Nos, que possibilita que a tecnologia simplifique todos estes processos”, justifica a marca.

“A Inteligência Artificial (IA) veio permitir-nos ganhar tempo e simplificar uma série de pequenas coisas, no nosso dia-a-dia. Num mundo onde todos podem ter um Agente de IA no bolso, o papel da Nos é tornar essa possibilidade real. Porque a tecnologia só é verdadeiramente útil quando está sempre disponível, através das comunicações mais rápidas. Mais do que dar acesso à tecnologia, a Nos dá acesso a uma vida mais fácil”, acrescenta António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da operadora.

A campanha é assinada pel’O Escritório, com direção criativa de Nuno Jerónimo e produzida pela Krypton, com realização de Augusto Fraga e gestão de produção de Estela Rocha. A estratégia de Media está a cargo da Arena Media e a campanha estará no ar em TV, digital e cinema a partir de hoje, 20 de julho.

Em simultâneo, será lançada uma série de conteúdos criados pelo especialista Martim Silva AI para ajudar as pessoas a explorar e tirar partido da inteligência artificial no dia-a-dia. São pequenos tutoriais com prompts prontos a usar e recomendações dos melhores modelos de AI para cada situação, explica a marca.