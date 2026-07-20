Marketing

IA e José Condessa protagonizam campanha de verão da Nos

 + M,

O ator contracena com um Agente de AI, que o vai ajudando, e aos amigos, a resolver uma série de situações como marcar uma mesa, escolher receitas ou indicar um caminho.

“Uma rede que não dá férias à Inteligência Artificial” é o mote da campanha de verão da Nos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Protagonizada por José Condessa, o ator contracena com um Agente de AI, que o vai ajudando, e aos amigos, a resolver uma série de situações como marcar uma mesa, escolher receitas, indicar o caminho ou recordar compromissos. “Porque se férias, receitas ou destinos são importantes para as pessoas, também são importantes para a Nos, que possibilita que a tecnologia simplifique todos estes processos”, justifica a marca.

“A Inteligência Artificial (IA) veio permitir-nos ganhar tempo e simplificar uma série de pequenas coisas, no nosso dia-a-dia. Num mundo onde todos podem ter um Agente de IA no bolso, o papel da Nos é tornar essa possibilidade real. Porque a tecnologia só é verdadeiramente útil quando está sempre disponível, através das comunicações mais rápidas. Mais do que dar acesso à tecnologia, a Nos dá acesso a uma vida mais fácil”, acrescenta António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da operadora.

A campanha é assinada pel’O Escritório, com direção criativa de Nuno Jerónimo e produzida pela Krypton, com realização de Augusto Fraga e gestão de produção de Estela Rocha. A estratégia de Media está a cargo da Arena Media e a campanha estará no ar em TV, digital e cinema a partir de hoje, 20 de julho.

Em simultâneo, será lançada uma série de conteúdos criados pelo especialista Martim Silva AI para ajudar as pessoas a explorar e tirar partido da inteligência artificial no dia-a-dia. São pequenos tutoriais com prompts prontos a usar e recomendações dos melhores modelos de AI para cada situação, explica a marca.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

IA e José Condessa protagonizam campanha de verão da Nos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Marketing
Santini transforma Sporting em gelado

"Esta colaboração leva a identidade do Sporting para além do relvado e transforma-a em algo que se pode, literalmente, saborear", descreve a Santini. 

+ M,

Banca
67 freguesias têm multibanco ou banco a mais de 15 kms

Em Quirás, Bragança, os habitantes têm de percorrer mais de 30 quilómetros para levantarem dinheiro num banco ou caixa automático. Rede de pontos de acesso a numerário está a encolher.

Alberto Teixeira,

Internacional
Sismo na Venezuela. Sobe para 121 o número de vítimas lusas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português referiu ainda que continuam desaparecidos 49 cidadãos portugueses. O número de mortos no duplo sismo subiu para 5.208.

Lusa,