KKR e Vauban avançam na corrida à compra da Dstelecom
Os dois fundos internacionais são os candidatos finais à compra da portuguesa Dstelecom, segundo a agência Bloomberg.
Os fundos internacionais KKR e Vauban Infrastructure Partners são os finalistas na corrida à compra da operadora portuguesa de fibra ótica Dstelecom, avança esta segunda-feira a Bloomberg.
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As duas empresas são as principais candidatas à aquisição da participação maioritária (54%) que é detida pela Cube Infrastructure Managers e que pode resultar numa avaliação da Dstelecom de entre 300 milhões e 400 milhões de euros. A posição remanescente de 46% pertence ao grupo DST, da família Gonçalves Teixeira.
A DStelecom opera uma rede grossista de fibra ótica que serve cerca de um milhão de lares em Portugal e aluga o acesso a telecoms como Meo, Nos ou Vodafone. Além desta companhia ligada às telecomunicações, a norte-americana KKR também apresentou uma proposta pela Logoplaste, ao passo que a Vauban Infrastructure Partners é um fundo ligado à Natixis e que detém participações minoritárias nas concessionárias Via Expresso e Via Litoral.
Na corrida a ficar com esta empresa estava ainda a empresa portuguesa FastFiber, uma operadora grossista de redes de fibra ótica em Portugal que se dedica a disponibilizar infraestruturas de telecomunicações (como FTTH e fibra escura) a outros operadores, tendo nascido de uma parceria entre a Altice Portugal e o fundo Morgan Stanley, como avançou o Jornal Económico.
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KKR e Vauban avançam na corrida à compra da Dstelecom
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