Ministro da Educação mantém calendário da 2.ª fase dos exames e anuncia época especial no início de setembro: “Alunos não serão prejudicados”

O ministro da Educação afirmou esta segunda-feira que a segunda fase dos exames terá início esta terça-feira, conforme previsto, e anunciou uma época especial em setembro para os alunos que não disponham de toda a informação para decidir se vão ou não à segunda fase. Numa conferência de imprensa, Fernando Alexandre prometeu que “nenhum aluno será prejudicado”.

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“Os alunos que não dispõem de toda a informação necessária para decidir se devem ir à segunda fase dos exames nacionais, a esse aluno será dada a possibilidade de realização de exames numa época especial a realizar no início de setembro e que, para os devidos efeitos, contará como segunda fase para esses alunos”, afirmou Fernando Alexandre.

O governante referiu ainda que a época especial de exames, que será “definida muito rapidamente”, vai obrigar a ajustar o calendário da segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior. Ainda assim, garantiu que esse processo será articulado com os reitores das universidades e os presidentes dos institutos politécnicos.

O ministro afirmou ainda que esta segunda-feira as notas suspensas deverão estar todas resolvidas. “Hoje de manhã não é expectável que nas pautas subsistam classificações em suspenso, uma vez que, de acordo com as informações do júri nacional de exames recolhidas ontem à noite, todas as escolas receberam a informação atualizada”.

O Governo reafirmou ainda a “proteção de todos os alunos” e garantiu que “nenhum aluno será prejudicado, seja nas suas classificações, seja no acesso ao ensino superior”, cuja primeira fase arrancou esta segunda-feira.

O ministro da Educação recusou eliminar taxa dos 25 euros para o pedido de reapreciação da nota dos exames nacionais. “Os 25 euros para pedir a reapreciação dos exames têm de se manter. É uma espécie de taxa moderadora”, disse.

Questionado sobre se deve permanecer no cargo, Fernando Alexandre afirma que essa é “uma decisão do primeiro-ministro”, acrescentando ainda que “se isto tivesse corrido muito mal, eu demitia-me”.

(Notícia em atualização)