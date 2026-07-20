Multicare entra na prestação direta de cuidados de saúde

A Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, abriu a sua primeira clínica própria em Portugal, uma unidade de medicina dentária localizada na Avenida João XXI, em Lisboa. Esta será a primeira de uma rede de clínicas Multicare.

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A clínica disponibiliza consultas de rotina e check-ups, dentisteria, endodontia, periodontologia, cirurgia oral, implantologia, prótese dentária, odontopediatria e ortodontia.

A nova rede será aberta a clientes e não clientes da Multicare e terá unidades em localizações urbanas, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no acompanhamento contínuo dos utentes.

Assim, a Multicare passa a prestar diretamente cuidados de saúde, complementando os seus atuais serviços de Medicina Online, Médico ao Domicílio, e programas de monitorização de doentes crónicos. Segundo a seguradora, a iniciativa integra a estratégia de reforço da oferta de cuidados primários e de criação de um modelo de acompanhamento mais integrado.

Ana Rita Gomes, administradora da Multicare, sublinha que o lançamento das clínicas “representa uma evolução natural da missão de proteger e promover a saúde dos portugueses”. A responsável acrescenta que a empresa pretende “construir um modelo de saúde mais integrado, onde a proximidade, a coordenação de cuidados e a inovação se colocam ao serviço das pessoas”, assumindo “um papel cada vez mais ativo na gestão da saúde dos portugueses”.