Mundial 2026. Mais de um milhão de pessoas nas ruas de Madrid recebe campeã Espanha

Uma multidão de mais de um milhão de pessoas está esta segunda-feira nas ruas de Madrid a saudar a seleção de futebol de Espanha, que no domingo conquistou o título de campeã do mundo, nos Estados Unidos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A seleção, conhecida como ‘la roja’, regressou a Espanha e começou a percorrer ao final da tarde, num autocarro aberto, várias ruas e avenidas de Madrid apinhadas de pessoas, a maioria vestidas de vermelho, rumo à praça Cibeles, onde às 21:30 locais (20:30 em Lisboa), ainda não tinha chegado.

Na praça Cibeles, cenário clássico das celebrações do futebol em Madrid, foi instalado um palco para onde subirão os jogadores e de onde se dirigirão à multidão que os espera em euforia e há várias horas, aguentando temperaturas superiores a 30 graus centígrados.

As autoridades locais disseram que há mais de um milhão de pessoas nas ruas e na praça Cibeles para ver e saudar a seleção que conquistou o Mundial deste ano, o segundo na história do país, depois do alcançado na África do Sul, em 2010.

A seleção segue lentamente pelas ruas de Madrid num autocarro aberto onde se lê a frase “reis do mundo”, com os jogadores a dançarem e a acenarem aos adeptos, que gritam “campeões, campeões”, entoam cânticos, tocam vuvuzelas e aplaudem.

A euforia espanhola com esta vitória foi visível logo no domingo à noite em praças e ruas de todo o país, onde milhares de pessoas se juntaram para seguir a final contra a Argentina em ecrãs gigantes e depois encheram as ruas de grandes e pequenas cidades com as celebrações, que se prolongaram pela madrugada.

Os espanhóis celebram a vitória no Campeonato do Mundo de uma seleção “que ilumina a melhor Espanha” e está a criar um “momento de emoção coletiva” raro num país com um discurso político e público muito polarizado, como escreveram jornais como o El País ou o El Mundo, nos respetivos editoriais.

No domingo, ‘la roja’ venceu por 1-0 a Argentina, com um golo de Ferran Torres, aos 106 minutos da final do Mundial2026, disputada em East Rutherford, nos Estados Unidos, sucedendo precisamente à formação sul-americana, que era a detentora do troféu.