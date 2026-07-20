Novo líder britânico inicia remodelação e dispensa ministra das Finanças

O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, que assumiu funções esta segunda-feira, dispensou o vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, David Lammy, bem como Rachel Reeves, Liz Kendall e Steve Reed, até agora ministros das Finanças, Ciência e Habitação, respetivamente.

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“Teria orgulho em continuar a exercer funções no Governo. Mas um novo primeiro-ministro tem o direito de formar a sua própria equipa”, escreveu Lammy na rede social X, numa reação à uma remodelação governamental avançada por Andy Burnham poucas horas depois de ter assumido a liderança do executivo do Reino Unido.

Reeves desejou “a melhor sorte possível” ao sucessor, a “Andy, e ao seu Governo”, prometendo o “total apoio”. Andy Burnham, que se tornou líder do Partido Trabalhista na sexta-feira após o apoio de 94% dos deputados trabalhistas, iniciou hoje uma remodelação governamental logo após ser empossado pelo Rei Carlos III ao meio-dia, durante uma audiência no Palácio de Buckingham.

No seu primeiro discurso como primeiro-ministro, proferido em frente ao número 10 de Downing Street (residência oficial), afirmou querer empreender “as mudanças mais profundas dos últimos 40 anos” no Reino Unido, fazer com que o país recupere a sua estabilidade política e “devolver a esperança” às pessoas.

No discurso, proferido sem notas e sem púlpito, na presença da mulher, Marie-France van Heel, dos filhos e da mãe, afirmou querer reindustrializar o país, numa altura em que o crescimento económico permanece estagnado, construir mais habitação social e edificar uma “nova economia” na qual os serviços essenciais sejam mais controlados pelo Estado.

Enfatizando as questões sociais, Andy Burnham prometeu agir “agora para dar às pessoas um pouco de alívio e ajudá-las a fazer face ao custo de vida”. As primeiras medidas para combater o custo de vida serão reveladas na terça-feira e um “plano de dez anos” para recuperar o Reino Unido divulgado até ao fim do ano.

Estabeleceu também como prioridade “acabar com a situação dos sem-abrigo”. Aos 56 anos, o antigo presidente da Câmara de Manchester (norte de Inglaterra) sucedeu ao também trabalhista Keir Starmer, que formalizou hoje de manhã a demissão junto do Rei Carlos III.

Nas últimas horas, Burnham recebeu felicitações de vários líderes estrangeiros, nomeadamente do Presidente francês, Emmanuel Macron, do chanceler alemão, Friedrich Merz, do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e do homólogo australiano, Anthony Albanese. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou na rede social X estar ansiosa por trabalhar com Andy Burnham “para reforçar a parceria entre a União Europeia e o Reino Unido”, nomeadamente em matéria de segurança.

Burnham falou ainda com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou a agência France-Presse (AFP). O Presidente norte-americano congratulou-se na véspera, na sua plataforma Truth Social, pela intenção atribuída ao novo primeiro-ministro – que não foi confirmada até ao momento – de autorizar novos campos de petróleo e gás no Mar do Norte.

Ainda esta segunda, Burnham deverá falar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para lhe confirmar o apoio “a 100%” do Reino Unido na guerra contra a Rússia.