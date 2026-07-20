“O Huggo Lusitania permite-nos criar uma expressão própria, diferenciadora e coerente com o nosso ADN”

A Lusitania e a Lusitania Vida apresentaram recentemente o Huggo Lusitania, o novo embaixador das marcas, criado para dar rosto aos valores e à identidade que unem ambas as companhias.

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Mais do que uma mascote, o Huggo Lusitania foi concebido para representar, de forma visual e emocional, o compromisso das seguradoras com a proximidade, a proteção, a simplicidade e a agilidade. Através desta nova personagem, as marcas pretendem tornar a comunicação sobre seguros mais acessível, reforçar a ligação emocional com os diferentes públicos e aproximar-se ainda mais do quotidiano dos clientes. Conheça a história do Huggo Lusitania aqui.

Carlos Carvalho, Diretor de Marketing da Lusitania e da Lusitania Vida, explica a estratégia por detrás desta aposta, os desafios da comunicação no setor segurador e a forma como o Huggo Lusitania se integra numa nova fase da evolução da marca.

Num setor como o dos seguros, tradicionalmente associado à racionalidade e à confiança, por que razão sentiram que este era o momento certo para apostar num embaixador de marca?

Num setor como o dos seguros, a confiança continua a ser fundamental. Mas sentimos que hoje essa confiança também se constrói pela forma como as marcas se aproximam das pessoas, como explicam o que fazem e como tornam a proteção mais simples, mais clara e mais presente no dia a dia.

Os seguros são muitas vezes associados à linguagem técnica, contratos e processos. Ora, aquilo que está na base da nossa atividade é profundamente humano: proteger pessoas, famílias, empresas e comunidades nos momentos que contam. O Huggo Lusitania nasce precisamente para dar rosto a essa essência.

Este era o momento certo porque a Lusitania e a Lusitania Vida estão a reforçar uma forma de comunicar mais próxima, clara e diferenciadora. O Huggo Lusitania não vem inventar um novo posicionamento; vem materializar visual e emocionalmente aquilo que já faz parte do nosso ADN: proximidade, proteção, simplicidade, agilidade e uma forma humana de estar ao lado das pessoas.

Cada vez mais marcas recorrem a mascotes ou personagens para criar ligação emocional com o público. O que distingue o Huggo Lusitania dessas iniciativas e que papel esperam que venha a desempenhar na construção da marca a longo prazo?

O que distingue o Huggo Lusitania é o facto de não ter sido criado apenas como uma personagem de campanha ou como um elemento visual simpático. É mais do que uma mascote: é um embaixador das marcas e nasce daquilo que define a Lusitania e a Lusitania Vida.

O Huggo Lusitania materializa uma ideia muito simples e muito poderosa: o abraço. Um abraço protege, acolhe, aproxima e transmite confiança. É uma expressão universal de cuidado e presença, e por isso traduz muito bem a forma como queremos estar na vida das pessoas.

A longo prazo, esperamos que o Huggo Lusitania seja um ativo de marca reconhecível e consistente, capaz de tornar a proteção mais tangível, mais compreensível e emocionalmente mais próxima. Queremos que ajude a reforçar a identidade das marcas, a aproximar o setor segurador do quotidiano das pessoas e a criar uma linguagem mais clara, acessível e memorável.

Como imaginam que os clientes se vão relacionar com o Huggo Lusitania? Que emoções ou perceções gostariam que esta personagem despertasse sempre que alguém a vê?

Gostaríamos que o Huggo Lusitania fosse percebido como uma presença próxima, positiva e confiável. Queremos que, ao vê-lo, as pessoas reconheçam uma marca que está ao seu lado, que simplifica, que protege e que comunica de forma mais humana.

O Huggo Lusitania deve despertar sensações de cuidado, segurança, empatia e proximidade. Não queremos que seja visto apenas como uma personagem simpática, mas como a representação de uma forma de estar: a de uma companhia que procura acompanhar os seus clientes nos momentos relevantes da vida, com clareza, agilidade e sentido de proteção.

No fundo, queremos que o Huggo Lusitania ajude a tornar mais visível aquilo que muitas vezes é invisível nos seguros: a presença, o apoio e a confiança que estão por trás de uma relação de proteção.

Que desafios identificaram na comunicação do setor segurador que levaram à criação do Huggo Lusitania?

Um dos grandes desafios da comunicação no setor segurador é tornar simples aquilo que, por natureza, pode ser técnico. Muitas vezes falamos de produtos, coberturas, processos e contratos, mas aquilo que as pessoas procuram é compreender de que forma estão protegidas e como podem contar com a sua seguradora quando precisam.

Identificámos a necessidade de comunicar com uma linguagem mais próxima, mais clara e mais humana, sem perder o rigor que o setor exige. O Huggo Lusitania surge como uma resposta a esse desafio. Ajuda-nos a traduzir conceitos como proteção, segurança e confiança numa figura reconhecível e acessível.

Outro desafio é tornar as marcas mais memoráveis num mercado onde a comunicação tende, muitas vezes, a ser muito semelhante. O Huggo Lusitania permite-nos criar uma expressão própria, diferenciadora e coerente com o nosso ADN, aproximando a Lusitania e a Lusitania Vida dos seus diferentes públicos: clientes, mediadores, parceiros, colaboradores e comunidades.

Este lançamento representa uma nova fase na identidade da Lusitania. Que outras mudanças podem os clientes esperar da forma como a marca irá comunicar no futuro?

Este lançamento representa uma nova fase na forma como a Lusitania e a Lusitania Vida dão expressão à sua identidade. O Huggo Lusitania é uma peça importante desse caminho, mas não é um movimento isolado. Faz parte de uma evolução mais ampla da forma como queremos comunicar, relacionar-nos e estar presentes na vida dos nossos clientes.

Os clientes podem esperar uma marca cada vez mais próxima, clara, simples e útil na forma como comunica. Queremos tornar os seguros mais fáceis de compreender, mais acessíveis no dia a dia e mais alinhados com a forma como as pessoas hoje se relacionam com as marcas e com os serviços.

"O Huggo Lusitania não é apenas uma nova face das marcas; é a materialização visual e emocional do ADN da Lusitania e da Lusitania Vida: proximidade, proteção, simplicidade, agilidade e uma forma profundamente humana de estar ao lado das pessoas” Diretor de Marketing da Lusitania e da Lusitania Vida

Essa evolução passa também por uma experiência cada vez mais digital. Estamos a trabalhar no reforço da área de cliente, tornando-a mais simples, intuitiva e capaz de dar maior autonomia aos clientes na gestão da sua relação com a companhia. Queremos que cada cliente possa aceder mais facilmente à sua informação, acompanhar os seus processos e encontrar respostas de forma mais rápida e clara.

Estamos também a preparar novos canais de contacto, como o WhatsApp, que nos permitirão estar ainda mais próximos e disponíveis, através de uma comunicação simples, direta e adequada aos hábitos atuais dos clientes.

O Huggo Lusitania traduz, de forma visual e emocional, esta mesma ambição: aproximar, simplificar e tornar a proteção mais presente no quotidiano das pessoas. Mas essa ambição tem de se refletir também nos canais, nos conteúdos, nos processos e na experiência. É esse o caminho que estamos a construir.