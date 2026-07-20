Placard é o novo naming sponsor da Supertaça Cândido de Oliveira

Disputada entre os vencedores da Liga Portugal e da Taça de Portugal, a Supertaça marca tradicionalmente o arranque oficial da temporada. Na época passada, a Betano dava nome à competição.

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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os Jogos Santa Casa anunciaram que a Supertaça Cândido de Oliveira conta agora com o Placard como novo naming sponsor. O mote é “A Supertaça não se faz sozinha. Agora, o Placard faz parte dela”. Na época passada, a Betano dava nome à competição.

A Supertaça Cândido de Oliveira Placard “consolida uma parceria que reflete a confiança mútua entre a Federação Portuguesa de Futebol e os Jogos Santa Casa e o compromisso conjunto de continuar a valorizar as competições nacionais”, notam as duas entidades, em comunicado.

“A Supertaça Cândido de Oliveira é muito mais do que o primeiro troféu da época. É um símbolo da ambição, da competitividade e da excelência do futebol português. A associação do Placard a esta competição reforça o seu prestígio e demonstra a confiança dos Jogos Santa Casa no projeto da Federação Portuguesa de Futebol. É com parceiros que partilham esta visão que conseguimos continuar a elevar as nossas competições, criar mais valor para os clubes e proporcionar melhores experiências aos adeptos”, destaca João Medeiros Cardoso, diretor-geral da FPF Comercial.

Por sua vez, Ricardo Lavos, diretor-geral dos Jogos Santa Casa, reforça que “pela sua natureza, o Placard tem de estar onde está o futebol. E a Supertaça Cândido de Oliveira é o futebol no seu melhor: um momento em que se renovam esperanças, em que tudo está por jogar e em que a nova temporada ganha vida. Esta parceria com a Federação Portuguesa de Futebol reforça o compromisso dos Jogos Santa Casa com o futebol nacional e coloca o Placard no seu território natural — ao lado dos adeptos, desde o primeiro momento“.

Disputada, desde 1979, entre os vencedores da Liga Portugal e da Taça de Portugal, a Supertaça marca tradicionalmente o arranque oficial da temporada, colocando frente a frente os campeões da época anterior na disputa do primeiro troféu da época que se inicia.