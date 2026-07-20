Portugal compra três fragatas à italiana Ficantieri por 3,9 mil milhões

A primeira-ministra de Itália anunciou que Portugal comprou três fragatas à italiana Ficantieri, durante a visita de Luís Montenegro ao país. As fragatas são alguns dos equipamentos que serão comprados no âmbito do empréstimo europeu SAFE, no qual Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões de euros. A compra das fragatas implica um investimento de cerca de 3,9 mil milhões de euros. Os navios serão entregues entre 2029 e 2030.

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“Um dos setores no qual podemos dar um salto de qualidade é o da indústria da defesa e estou muito, muito feliz da decisão da autoridade portuguesa de comprar três fragatas FREMM EVO da Ficantieri. É um reconhecimento da excelência da indústria italiana e a demonstração que a Europa pode reforçar a sua autonomia investindo na capacidade industrial e tecnológica”, anunciou Giorgia Meloni, primeira-ministra de Itália, em conferência de imprensa, ao lado de Montenegro.

“Este acordo que hoje celebramos na área da Defesa para a aquisição de três fragatas, estamos a falar de um investimento de três mil e 900 milhões de euros, aproximadamente. Estamos a falar de capacidade, que é a capacidade portuguesa e a capacidade europeia, de vigilância dos nossos recursos marítimos e de salvaguarda dos nossos interesses estratégicos. De salvaguarda também da navegabilidade internacional e das condições de comércio livre e justo a nível global”, disse Luís Montenegro, na primeira visita de um primeiro-ministro português em 12 anos a Itália.

Fragatas com entrega prevista entre 2029 e 2030

O acordo entre os dois países foi assinado esta segunda-feira e prevê a aquisição de “três fragatas de última geração, sua sustentação, transferência de tecnologia e demais condições necessária à exploração operacional dos navios, ao longo do seu ciclo de vida, não inferior 30 anos“, informa o Ministério da Defesa em comunicado.

Esta aquisição feita no âmbito do programa SAFE prevê “a cooperação com as indústrias de defesa, com forte incorporação de empresas nacionais, transferência de tecnologia, a revitalização do Arsenal do Alfeite, bem como um significativo retorno para economia nacional“, refere ainda o ministério liderado por Nuno Melo. A entrega dos três novos navios à Marinha Portuguesa ocorrerá entre 2029 e 2030.

A italiana Ficantieri foi assim a empresa a concretizar o negócio das fragatas com Portugal, na qual estava igualmente na corrida os franceses do Naval Group.

Não foi indicado qual o montante de investimento previsto no Arsenal do Alfeite no âmbito do acordo agora fechado, mas, em março, no Parlamento, Nuno Melo chegou a avançar que as propostas no âmbito das fragatas previam um investimento entre 150 a 200 milhões de euros no estaleiro português.

Trata-se do primeiro contrato público Estado a Estado conhecido no âmbito do processo do empréstimo europeu SAFE, no qual Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões de euros.

Nuno Melo tinha referido que esperava ver o processo evoluir em finais de julho, depois de várias datas já terem sido avançadas para a sua concretização e a libertação do primeiro desembolso da primeira tranche de mais de 800 milhões, ou seja, 15% do total.

(Última atualização às 15h26)