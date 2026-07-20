Presidente iraniano diz que país está em “guerra total” com os EUA

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou segunda-feira que o Irão enfrenta uma “guerra total” por parte dos Estados Unidos e alertou os iranianos para as consequências económicas do conflito.

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“A realidade é que hoje a República Islâmica do Irão está empenhada numa guerra total” contra os Estados Unidos, declarou Pezeshkian, segundo um comunicado divulgado pela Presidência iraniana.

O chefe de Estado acrescentou que os iranianos devem “aceitar as consequências naturais desta resistência”, numa referência ao impacto que a escalada militar poderá ter sobre a economia e a população do país.

As declarações surgem num contexto de agravamento do confronto entre Teerão e Washington, marcado por sucessivos ataques norte-americanos contra alvos iranianos e por represálias da República Islâmica na região.

Sistemas de navegação aérea no Bahrein visados por drones iranianos

O Irão atacou os sistemas de navegação do Bahrein com drones, anunciou a Autoridade de Aviação Civil do país, sublinhando que o tráfego aéreo não foi afetado.

“Como resultado de um ato de agressão iraniana contra o Reino do Bahrein, os sistemas de navegação aérea civil no espaço aéreo do país foram alvejados por drones hostis”, afirmou a autoridade num comunicado.

“As operações de navegação aérea não foram afetadas“, sublinhou a entidades, referindo que “os voos e o tráfego aéreo” estavam a decorrer normalmente.

O Exército do Bahrein declarou segunda-feira que “o Irão continua a sua agressão sistemática através de ataques hediondos contra civis no Bahrein“, antes de afirmarem que este “ataque aéreo traiçoeiro iraniano” foi repelido.

Os militares não especificaram o número de mísseis ou drones intercetados e o Irão ainda não reivindicou a autoria do ataque.

Num comunicado publicado nas redes sociais, os militares do Bahrein indicaram que “todas as suas armas e unidades estão no mais alto nível de prontidão e alerta para proteger o Reino”, antes de exortarem a população a manter-se afastada de quaisquer “objetos suspeitos” que possam ter caído no país.

“A utilização deliberada de mísseis e drones contra alvos civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional”, afirmou o Exército do Bahrein, antes de destacar as “capacidades avançadas de combate e a vigilância reforçada” demonstradas pelas forças de segurança ao repelir o ataque.

Os Estados Unidos têm vindo a lançar ataques contra o Irão há vários dias, alegando violações do memorando de entendimento, uma alegação rejeitada por Teerão, que denunciou as violações do cessar-fogo e respondeu com ataques contra os interesses dos EUA na região, aumentando os receios de um colapso nas negociações para um acordo de paz.