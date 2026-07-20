Sobe para 121 número de portugueses e lusodescendentes mortos no sismo na Venezuela

O duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho causou a morte a 121 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o mais recente balanço avançado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português. Entre os 121 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 98 eram adultos e 23 menores, 103 tinham também a nacionalidade venezuelana.

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O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 49 cidadãos portugueses. O balanço anterior indicava 120 portugueses e lusodescendentes mortos.

O número de mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela há quase um mês subiu para 5.208, depois das autoridades terem contabilizado mais 89 óbitos, divulgou domingo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.