Um relatório da Metodo 3 propõe “verificar, em vez de cortar”, as licenças médicas e alerta que a fraude “é comprovada, não presumida”

A agência de inteligência e investigação Método 3, liderada pelo detetive particular e doutor em direito Francisco Marco, propõe a implementação de um sistema de verificação seletiva para licenças médicas, semelhante ao modelo de alerta da Receita Federal, como alternativa ao corte dos complementos salariais recebidos por trabalhadores em licença por incapacidade temporária.

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Segundo um relatório da empresa que analisa o custo do afastamento temporário do trabalho na Espanha, há um alerta para o perigo de confundir “três realidades diferentes: doença, absenteísmo e fraude”. O estudo indica que 1,6 milhão de pessoas se ausentam do trabalho diariamente na Espanha, das quais 1,24 milhão estão em licença médica prescrita por um médico.

Em 2025, os gastos públicos com auxílio-doença temporário atingiram € 18,413 bilhões, aproximadamente € 50 milhões por dia, o que representa a segunda maior despesa da Previdência Social, depois das pensões. Somando-se os custos suportados pelas empresas, cerca de € 17 bilhões, segundo a CEOE (Confederação Espanhola de Organizações Patronais), o total chega a aproximadamente € 33 bilhões, cerca de 2% do PIB. A Espanha também lidera a União Europeia em absenteísmo por doença, com 4,5% dos trabalhadores empregados em licença médica, em comparação com a média da UE de 2,5%.

O relatório atribui o aumento dos gastos a três fatores não relacionados à simulação: o crescimento do emprego e dos salários, sobre os quais o benefício é calculado; as listas de espera na área da saúde, com mais de 850.000 pessoas aguardando uma cirurgia e atrasos médios de 121 dias; e o aumento das licenças médicas por motivos de saúde mental, que cresceram 66% desde 2018 e duram duas vezes e meia mais do que a média.

Não há números oficiais de fraude

O estudo sublinha que a fraude é “a única magnitude para a qual não existe um número oficial”, embora forneça indícios da sua dimensão: os trabalhadores assalariados tiram licença médica quatro vezes mais frequentemente do que os trabalhadores independentes, que só recebem o pagamento no quarto dia, e as seguradoras mútuas investiram cerca de quatro milhões de euros em investigações privadas em 2024, com as quais recuperaram mais de 41 milhões em benefícios indevidos, um retorno de dez euros por cada euro investido.

“A fraude existe; só que não é a principal explicação para a despesa, e quem a atribui a metade da fatura está a fazer uma estimativa sem dados”, afirma Marco, que salienta que a investigação de licenças médicas fraudulentas representa cerca de 80% do trabalho do setor de detetives particulares em Espanha.

Em relação à eliminação dos pagamentos suplementares previstos em convenções coletivas, o relatório alerta para um “problema de focalização”: “95% estão sendo penalizados para desencorajar uma parcela que ninguém mensurou”. Como alternativa, propõe o sistema de duração ideal para cada patologia, conforme sugerido pela Autoridade Fiscal, com alertas automáticos que direcionam as inspeções médicas para áreas onde os dados indicam anomalias.

Segundo a empresa, nas companhias onde esses sistemas de verificação são implementados — combinando análise de dados e investigações direcionadas — o absenteísmo cai cerca de 18%, “sem afetar um único euro dos benefícios de ninguém”. “Benefícios robustos para quem está doente e tolerância zero para quem finge doença não são objetivos conflitantes: trata-se da mesma política”, conclui Marco.