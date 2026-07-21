5 coisas que vão marcar o dia

A atualidade desta terça-feira fica marcada pelo início da segunda fase dos exames nacionais do Ensino Secundário e provas do 9.ª ano, apesar da polémica gerada em torno da correção digital. Ainda por cá, os municípios do Porto recebem imóveis do Estado, e termina o prazo para as portuguesas Galp Energia e Petrogal apresentarem garantias para o próximo leilão de licenças em parceria com o governo do Brasil. Ainda no plano económico, o Banco de Portugal revela o seu mais recente inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito. Já na esfera política, António José Seguro inicia uma visita de Estado a Cabo Verde.

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Arranca segunda fase dos exames nacionais

Apesar da contestação à correção digital dos exames nacionais do ensino secundário e das provas do 9.º ano, milhares de alunos regressam, entre esta terça e sexta-feira, às escolas para realizarem a segunda fase das provas, tal como estava inicialmente previsto no calendário escolar.

António José Seguro em visita de Estado a Cabo Verde

O Presidente da República, António José Seguro, inicia esta terça-feira uma visita de Estado a Cabo Verde, a convite do seu homólogo José Maria Neves, que se prolonga até esta quinta-feira. Participará no Fórum Económico Cabo Verde – Portugal. O Chefe de Estado é o convidado de honra da 5.ª Conferência da Década do Oceano e participa num fórum económico sobre os dois países. Até quinta-feira, Seguro cumpre um programa com vista ao reforço da cooperação multilateral, nomeadamente no quadro da Parceria Especial entre Cabo Verde e a União Europeia.

Municípios do Porto recebem imóveis do Estado

Os municípios do Grande Porto recebem, esta terça-feira, imóveis do Estado no âmbito do processo de transferência de competências de património imobiliário público. O ministro das Infraestruturas preside à cerimónia de assinatura dos acordos entre a Estamo e as autarquias, assim como, de seguida, à transferência das frentes ribeirinhas e marítima do Porto e de Vila Nova de Gaia da Administração dos Portos do Douro Leixões e Viana do Castelo (APDL). Esta última sessão acontece no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos.

Galp Energia e Petrogal têm até hoje para entrar em leilão no Brasil

Termina esta terça-feira o prazo para as portuguesas Galp Energia e Petrogal manifestarem interesse e apresentarem garantias para o próximo leilão de licenças em parceria com o governo do Brasil, no sentido de explorarem petróleo e gás natural na camada do pré-sal.

Inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito

O Banco de Portugal (BdP) revela esta terça-feira o seu mais recente inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito. No primeiro trimestre deste ano, os bancos aplicaram critérios “mais restritivos para PME e em empréstimos de longo prazo”, de acordo com o último inquérito divulgado em abril. Na ocasião, as instituições financeiras antecipavam “critérios de concessão de crédito ligeiramente mais restritivos para PME e em empréstimos de longo prazo”.