Airbus Defence entra como investidor do fundo de defesa E2D

A Airbus Defence and Space é o novo investidor-âncora do fundo E2D dedicado a tecnologias de dupla utilização e defesa, que tem como objetivo a captação de 500 milhões de euros de investimento. Este “investimento estratégico” visa reforçar o ecossistema europeu permitindo o crescimento de empresas de tecnologia na região.

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“A defesa europeia enfrenta uma realidade que exige escala e rapidez. Por isso, temos de construir e expandir ativamente um futuro ecossistema tecnológico de fornecedores e parceiros”, afirma Michael Schoellhorn, CEO da Airbus Defence and Space.

“O investimento no E2D complementa as nossas iniciativas internas e as operações diretas de fusões e aquisições (M&A), acelerando o crescimento das empresas europeias de deep tech e garantindo que o capital, o talento e a propriedade intelectual estratégicos permanecem na Europa”, diz citado em comunicado.

O valor investido pela Airbus Defence no fundo E2D não foi divulgado. Lançado em junho pela AVP e pela Earlybird, sociedades de capital de risco e investimento europeias, o fundo tem como objetivo a captação de 500 milhões de euros, para investir, em média 25 milhões de euros por operação, em cerca de 20 empresas. Espaço, setor aéreo, terrestre, marítimo e subsuperfície são os domínios críticos alvo com aplicação tanto para a defesa como civil.

Alta Ares recebe primeiro investimento

A francesa Alta Ares – empresa que desenvolve equipamento (hardware) baseado em inteligência artificial e software agnóstico para missões de informações, vigilância e reconhecimento (ISR) e de combate a sistemas aéreos não tripulados (C-UAS) – é o primeiro investimento do fundo.

O investimento surge na sequência da assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Airbus Defence and Space e a Alta Ares para o “desenvolvimento conjunto e integração de soluções europeias de nova geração de combate a drones na plataforma de gestão do campo de batalha da Airbus”.