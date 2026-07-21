Angola atrai 900 milhões para novo polo logístico
A Huatong Angola Industry e a Berkshire Waterhouse Infrastructure Development vão investir 900 milhões de dólares num novo terminal portuário e nas infraestruturas da Zona Franca da Barra do Dande,
A Huatong Angola Industry e a Berkshire Waterhouse Infrastructure Development vão investir 900 milhões de dólares na Zona Franca de Desenvolvimento Integrado da Barra do Dande, nos arredores de Luanda, noticia a Bloomberg (em inglês, acesso pago). O projeto inclui um terminal capaz de receber navios até 80 mil toneladas e de movimentar cerca de 20 milhões de toneladas de carga por ano.
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Cerca de 450 milhões de dólares destinam-se à construção do terminal portuário, enquanto um montante semelhante financiará estradas, redes de energia, serviços públicos e outras infraestruturas numa área superior a cinco mil hectares. O financiamento será integralmente privado e os acordos abrangem a construção, exploração, gestão e manutenção do complexo.
A primeira fase deverá estar concluída em dois anos e o projeto, dividido em três etapas, tem conclusão prevista para 2030. As concessões terão uma duração inicial de 25 anos, com possibilidade de renovação, e o Governo angolano estima que os investimentos associados à primeira fase possam criar cerca de 21 mil postos de trabalho.
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