APS lança formação em IA aplicada ao setor dos seguros
Explorar o potencial da Inteligência Artificial no setor segurador é o objetivo do novo hackathon promovido pela CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, no dia 3 de agosto.
A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “Hackathon lab de IA aplicada ao setor segurador”, que se irá realizar no dia 3 de agosto, entre as 9h00 e as 13h00, na sede da APS.
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A formação tem como objetivo ajudar os participantes a: compreender o “potencial da Inteligência Artificial na resolução de desafios profissionais”; utilizar “ferramentas de IA para criar soluções”; aplicar “técnicas de ideação e prototipagem com recurso à IA”; apresentar e “avaliar soluções desenvolvidas em equipa”; e identificar “oportunidades de aplicação da IA no seu contexto de trabalho”.
Num “ambiente de maratona criativa”, com mentoria especializada, pretende-se dar a conhecer como as tecnologias digitais podem redefinir a distribuição e mediação de seguros, desenvolvendo “aplicações concretas que aumentam a eficiência, melhoram a experiência do cliente e apoiam a tomada de decisão”, explica a CASA.
Esta formação será lecionada por António Castro, Co-Fundador da Frank.
Não é necessário conhecimento técnico prévio para participação neste curso que se destina a profissionais de empresas de seguros, mediadores e outras entidades do setor.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.
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