Bancos antecipam travão no crédito da casa no verão

Os bancos estão a prever um mercado de crédito à habitação mais desafiante nos próximos meses, antecipando critérios de concessão mais apertados e uma redução do nível da procura por parte das famílias, mostram os dados do inquérito divulgado esta terça-feira pelo Banco de Portugal.

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Depois de uma forte expansão no ano passado, os bancos enfrentam agora um travão que não só está a ser imposto por fatores externos, relacionado com a guerra no Irão, que está a provocar uma subida as taxas de juro, mas também por fatores internos, por causa do aperto das regras macroprudenciais já anunciado pelo supervisor – e que entram em vigor no dia 1 de agosto.

Os critérios de concessão tornaram-se mais restritivos nos últimos três meses, de resto, com os bancos a justificarem esta evolução com “a situação e perspetivas económicas gerais e as perspetivas do mercado da habitação, incluindo a expectativa de evolução de preços”.

E assim deverão continuar nos próximos tempos, sendo que no crédito ao consumo e outros fins não se antecipa alterações.

No que toca à procura por crédito da casa pelas famílias, a ligeira redução registada nos últimos três meses refletiu este ambiente de maior aperto das condições financeiras.

As perspetivas dos bancos apontam para a manutenção desta tendência de redução da procura nos próximos meses.