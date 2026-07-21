Bancos contrariam histórico e mantém torneira do crédito aberta face à instabilidade global

Sempre que a incerteza económica dispara, a banca fecha a torneira do crédito a empresas e famílias. Foi assim na crise financeira de 2008 e foi assim no período da crise da dívida soberana em 2011, mas não está a ser assim em 2026.

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Segundo um estudo do Banco de Portugal incluído no “Inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito”, divulgado esta terça-feira, a combinação das tarifas comerciais dos EUA com a guerra no Irão não se repetiu com a mesma intensidade no mercado de crédito, ao contrário do que sucedeu em crises de confiança anteriores.

O relatório do regulador analisa seis períodos de instabilidade entre 2008 e 2026 e identifica a perceção de risco como o principal fator por detrás do aperto de crédito nesses momentos.

A oferta de crédito a empresas tornou-se mais restritiva em todos os períodos de maior incerteza, com exceção do período de aumento das tarifas comerciais dos EUA. Banco de Portugal

“A perceção dos riscos surge de forma consistente como o principal fator determinante do aperto da oferta em períodos de maior incerteza, tanto para as empresas como para os particulares, refletindo o papel central das perspetivas macroeconómicas nas decisões dos bancos nestes períodos”, lê-se no estudo do Banco de Portugal.

Esse padrão foi particularmente visível na crise financeira global e na crise da dívida soberana, quando o receio sobre a evolução da economia levou os bancos a restringir a concessão de financiamento.

Nesses dois períodos, o aperto foi reforçado pelas dificuldades financeiras dos próprios bancos, já que “os fatores associados ao custo de financiamento e restrições de balanço dos bancos assumiram igualmente relevância, tanto para empresas como para particulares”, numa altura em que “os balanços do setor bancário se encontravam sob forte pressão”, destaca o estudo do regulador.

A situação mais recente diverge desse padrão, embora com nuances. O Banco de Portugal nota que “a oferta de crédito a empresas tornou-se mais restritiva em todos os períodos de maior incerteza, com exceção do período de aumento das tarifas comerciais dos EUA”, período em que o índice de incerteza atingiu valores próximos dos registados durante a pandemia, segundo o próprio relatório.

No período mais recente, que inclui a guerra no Irão, o crédito às empresas registou “um aperto ligeiro, de magnitude semelhante à registada no choque inflacionário”, enquanto no crédito a particulares “os critérios de concessão de crédito a particulares não têm tido alterações significativas”.

Sobre o conjunto desta fase, a análise do Banco de Portugal conclui que “os fatores subjacentes à evolução da oferta e da procura não sugerem que a incerteza tenha sido um fator importante a condicionar a evolução do crédito”.

A análise do regulador recorda ainda que “a pandemia esteve associada a um aumento da restritividade da oferta em ambos os segmentos de crédito”, que ilustra diferenças entre os seis episódios analisados.

Juros animam habitação e empresas pedem mais fundos

Do lado da procura, o comportamento também não seguiu um padrão único ao longo do tempo, com o Banco de Portugal a notar que, na crise financeira global e na crise da dívida soberana, “a procura de crédito por parte das empresas e dos particulares reduziu-se”, enquanto na pandemia “a procura de empréstimos por empresas aumentou, enquanto a dos particulares diminuiu”.

Já no período mais recente, segundo o regulador, “a procura de crédito tem aumentado ligeiramente, tanto no caso das empresas como dos particulares”.

No crédito à habitação, o Banco de Portugal associa este aumento da procura a fatores específicos do momento atual, referindo que “o aumento da procura de crédito à habitação esteve associado à evolução das taxas de juro, assim como ao regime regulamentar e fiscal no mercado da habitação”.

Do lado das empresas, o regulador atribui a evolução da procura às necessidades de financiamento, indicando que estas “são o principal fator que justifica a evolução da procura de crédito por empresas durante os períodos de maior incerteza”, com contributos das componentes ligadas a existências, fundo de maneio e renegociação de dívida.