Candidaturas à terceira fase do StartUP Voucher decorrem até 25 de agosto

⚡ ECO Fast O IAPMEI anunciou a abertura de candidaturas para a terceira fase do StartUP Voucher Innovate 2025-2026, destinado a jovens até 29 anos com ideias inovadoras.

O programa oferece apoio financeiro, capacitação e ligação ao ecossistema de inovação, com uma bolsa mensal de 900 euros e prémios de 1.500 e 2.000 euros.

Desde o início, o StartUP Voucher já apoiou mais de 800 projetos e resultou na criação de mais de 250 empresas, promovendo o empreendedorismo jovem.

Tem menos de 30 anos, uma licenciatura e uma ideia inovadora na área tecnológica? Há um programa do Estado que oferece apoio ao desenvolvimento de projetos empresariais. O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação anunciou esta terça-feira que tem abertas, até ao próximo dia 25 de agosto, as candidaturas à terceira fase do StartUP Voucher Innovate 2025-2026.

A iniciativa destina-se a jovens até aos 29 anos, com boas ideias em áreas de base tecnológica e alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que sejam licenciados ou tenham grau superior (que não estejam a estudar, em formação, a trabalhar e que não tenham outras fontes de rendimento) e com domicílio fiscal nas regiões NUTS II Norte, Centro ou Alentejo. O objetivo é que esta seja uma forma de criarem o próprio emprego.

A quarta edição deste voucher envolve um programa de capacitação, com a duração de nove meses, estruturado em três fases, que combina apoio financeiro, acompanhamento especializado e ligação ao ecossistema nacional de inovação. Os participantes beneficiam ainda do apoio da Rede Nacional de Incubadoras e da Rede Nacional de Mentores, bem como, atividades de networking, sessões temáticas e dias de demonstração (Demo Days).

Quais são os apoios disponibilizados? Uma bolsa mensal de 900 euros (até duas bolsas por projeto), dois prémios intercalares de 1.500 euros e um prémio final de 2.000 euros com a criação do próprio emprego para o desenvolvimento de projetos de criação do próprio emprego em fase de ideia. Adicionalmente, existem atividades de bootcamps, skill labs e technical clinics (competições e laboratórios de inovação), bem como contactos e reuniões com empresas e personalidades ligadas ao ecossistema de empreendedorismo.

O StartUP Voucher – cuja operação é cofinanciada pelos programas COMPETE2030, Portugal2030 e pela União Europeia através do Fundo Social Europeu+ – está a receber candidaturas até às 18h00 do dia 25 de agosto, através da plataforma disponível no portal do IAPMEI. Nas três edições anteriores, foram apoiados mais de 800 projetos e criadas mais de 250 empresas.