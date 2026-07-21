Empreendedorismo

Cascade levanta 3 milhões para levar IA à construção

A Indico Capital Partners participou na ronda da startup que usa a IA para ajudar as empresas de construção a angariar negócio.

A Cascade concluiu uma ronda de mais de três milhões de euros para apoiar empresas de construção a conquistar mais projetos com inteligência artificial (IA). A Indico Capital Partners participou na ronda.

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“Todas as empresas com quem trabalhamos podem apontar um projeto que deveriam ter ganho, mas nunca tiveram a oportunidade de saber sequer que existia”, diz Hannia Zia.

“A Cascade foi construída para aumentar vendas dos seus clientes: encontrar o projeto certo com antecedência, compreender onde existe uma vantagem competitiva real e transformar essa oportunidade em receitas para a empresa”, diz a CEO e cofundadora da startup que fundou com a portuguesa Joana Ferreira (CTO), citada em comunicado.

A Índico Capital Partners, a Andreessen Horowitz Speedrun, a Ada Ventures, da Blitzscaling Ventures, a shuckerVC, a G2C Ventures e a Snowball VC participaram na nova ronda da plataforma de IA que visa garantir que as empresas ligadas à construção não perdem oportunidades de se candidatarem a novos concursos, ajudando-as na preparação de candidaturas e, mais tarde, a gerir projetos.

Segundo dados da startup, os clientes da empresa já utilizaram a plataforma para identificar projetos de mais de 8 mil milhões de euros A Cascade já angariou clientes cujo trabalho abrange alguns dos projetos como obras em aeroportos como JFK e LaGuardia, centros de dados ou reatores nucleares.

“Muito antes de um pedido de propostas (RFP), um projeto multimilionário deixa rasto. Um pedido de financiamento é um projeto que ganha forma. A mudança de proprietário de um imóvel indica a movimentação de uma empresa de construção. Uma linha num plano de investimento municipal representa um edifício que ainda não existe, e alguma empresa algures irá ganhá-lo”, começa por referir Joana Ferreira.

“A Cascade deteta estes eventos continuamente, em pedidos de financiamento, licenças, planos de investimento, transações imobiliárias, extratos de resultados, anúncios orçamentais e atas de reuniões, e liga-os ao que sinalizam: onde o trabalho está a ser formado, que tipo de trabalho e quem está em condições de o ganhar. As ferramentas que o setor utiliza ainda não leem estes detalhes”, explica a cofundadora e CTO da Cascade, citada em comunicado

“Num setor global de 900 mil milhões de dólares, encontrar e conquistar os projetos certos tem sido um desafio manual e baseado em relações durante décadas. A Cascade está a reescrever completamente este cenário. A Hannia e Joana utilizaram recursos de IA de ponta para criar um mecanismo preditivo que resolve um enorme problema de receitas para o setor da construção civil. Estamos entusiasmados por apoiar a mais uma equipa com uma cofundadora da extensa diáspora portuguesa”, disse Stephan de Moraes, presidente da Índico Capital Partners, citado em comunicado.

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