Computação de borda ganha espaço em setores essenciais

O avanço da inteligência artificial, da Internet das Coisas (IoT), do 5G e da automação industrial está aumentando o volume de dados que precisam ser analisados ​​com baixa latência e altos níveis de segurança. Nesse contexto, a computação de borda permite aproximar a capacidade de processamento e armazenamento do ponto de geração dos dados, reduzindo os tempos de resposta e evitando que todas as informações precisem ser enviadas para data centers centralizados.

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A Comissão Europeia incluiu esta tecnologia nos objetivos da Década Digital, que prevê a implantação de pelo menos 10.000 nós de borda neutros em carbono e altamente seguros na UE até 2030. Bruxelas define esses nós como recursos computacionais capazes de oferecer latências inferiores a 20 milissegundos e fisicamente mais próximos dos usuários do que os centros de dados em nuvem centralizados.

A própria Comissão defende que a transferência gradual de dados e serviços em nuvem para a borda da rede faz parte de uma arquitetura de computação mais distribuída. Segundo Bruxelas, prevê-se que uma proporção crescente do processamento de dados ocorra em dispositivos inteligentes próximos do utilizador, tornando a combinação nuvem-borda essencial para empresas e administrações públicas.

O setor tecnológico também associa a computação de borda à digitalização industrial. O ETSI, órgão europeu de padronização, destaca que a computação de borda multiacesso oferece recursos de nuvem na borda da rede, com baixa latência, alta largura de banda e acesso em tempo real às informações da rede, facilitando aplicações em IoT, análise de vídeo, veículos conectados, drones, realidade aumentada e serviços urbanos avançados.

No setor industrial, a aliança 5G-ACIA destaca que a computação de borda oferece benefícios que vão além da latência, como maior privacidade devido à proximidade dos dados, a capacidade de executar aplicações com uso intensivo de computação, economia de largura de banda e melhorias na resiliência e confiabilidade. Esses elementos são particularmente relevantes em fábricas conectadas, manutenção preditiva, controle de qualidade e automação de processos.

A Espanha já possui projetos avançando nessa direção. A Telefónica anunciou em junho a conclusão da implantação de 17 nós de computação de borda distribuídos por todo o país. O presidente da Telefónica Espanha, Borja Ochoa, argumentou que “as redes são cruciais para o país e a base de sua soberania digital” e que a empresa oferece serviços digitais soberanos que combinam redes, cibersegurança, inteligência artificial, computação em nuvem e computação de borda.

Ochoa também enfatizou que a soberania digital e de dados depende de saber “onde os dados estão, quem os processa, quem os protege e quem tem a palavra final”. Essa visão se conecta com a ideia de que a computação de borda não é apenas uma tecnologia para reduzir a latência, mas uma camada de infraestrutura que ajuda a fortalecer o controle de dados, as operações locais e a autonomia tecnológica.

A implementação na Espanha também depende de colaborações industriais. A Nokia anunciou que fornecerá soluções de rede preparadas para IA aos data centers de borda da Telefónica na Espanha, com o objetivo de aproximar computação e armazenamento de usuários, empresas e órgãos governamentais. A empresa afirmou que esses nós darão suporte a serviços de IA, telecomunicações em nuvem e casos de uso nas áreas de saúde, educação, indústria e setor público.