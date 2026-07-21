Cuatrecasas assessora Grupo Concentra na aquisição da mediadora de seguros Obimedia

A Cuatrecasas assessorou o Grupo Concentra, uma corretora de seguros sediada em Espanha, detida pela sociedade francesa de private equity Blackfin Capital Partners, na aquisição da Obimedia, uma mediadora de seguros sediada em Portugal com um foco em seguros de acidentes de trabalho e multirrisco.

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Esta operação faz parte da estratégia do Grupo Concentra de se expandir na Península Ibérica, em especial no reforço da presença no mercado português. Com esta aquisição a corretora de seguros consolida-se como uma das empresas líderes neste sector no país.

Esta integração vai permitir à Obimedia expandir o leque de soluções e serviços a clientes individuais e corporativos. A empresa fornece, atualmente, seguros particulares para automóveis, para acidentes, de responsabilidade civil, para viagem e de vida, bem como seguros empresariais para ramos complexos de obras públicas, crédito e mercadorias. Os atuais sócios-gerentes vão continuar na empresa, uma vez que a equipa e o modelo vão ser preservados.

A equipa que assessorou o Grupo Concentra foi liderada por João Mattamouros Resende, advogado de Comercial, Societário e M&A e de Private Equity, e incluiu Sofia Marques Aguiar, de Comercial, Societário e M&A.

João Mattamouros Resende afirma: “O mercado segurador está bastante ativo e apresenta oportunidades interessantes de consolidação e crescimento. Esta transação é um bom exemplo de como empresas neste sector continuam atrativas, apesar do que poderia ser percebido como um mercado desafiante resultante da turbulência internacional.”