EDP conclui venda de portefólio eólico e solar em Itália por 150 milhões

A EDP concluiu a venda à PLT Energia de um portefólio eólico e solar em Itália por um valor estimado de 150 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a empresa.

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Em comunicado, publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a elétrica informa que “no seguimento da informação divulgada ao mercado no dia 30 de junho de 2026”, sobre a assinatura do acordo para a venda dos ativos, “a EDP Renewables informa que concluiu a alienação”.

Na altura, a empresa tinha explicado que a operação será feita através da EDP Renováveis, participada em 71,4%, e envolve a venda de 100% de um conjunto de ativos renováveis no sul de Itália. O portefólio tem uma capacidade de 68 megawatts e inclui cinco projetos já contratados e em operação, localizados nas regiões de Puglia, Basilicata e Campânia.

Quatro destes projetos são eólicos, com uma capacidade total de 60 megawatts, e têm uma idade média de 11 anos. O quinto é um projeto solar, com cerca de 8 megawatts, que entrou em operação há menos de um ano.

Como a empresa tinha divulgado, os ativos beneficiam de contratos de longo prazo: os projetos eólicos têm contratos por diferença (CfD) com duração de 20 anos, enquanto o projeto solar tem um contrato de compra de energia por 10 anos.

No final de junho, a EDP tinha informado que a conclusão da operação ainda depende da verificação de condições habituais neste tipo de transação, incluindo autorizações regulatórias, “estando prevista ocorrer ainda durante o ano de 2026”.