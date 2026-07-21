França proíbe acesso às redes sociais a menores de 15 anos
A medida, que entrará em vigor em setembro, foi aprovada com 279 votos a favor e 81 contra. França será o primeiro país da União Europeia a aplicar esta interdição a adolescentes.
O parlamento francês aprovou esta terça-feira, em definitivo, uma proposta de lei que proíbe o acesso às redes sociais a menores de 15 anos, tornando-se o primeiro país da União Europeia a aplicar esta interdição a adolescentes desta idade.
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A medida, que entrará em vigor em setembro, foi aprovada com 279 votos a favor e 81 contra e era um promessa de final de mandato do Presidente francês, Emmanuel Macron.
Outros países europeus, incluindo Portugal, estão a discutir ou já adotaram medidas semelhantes, mas fixaram, na maioria dos casos, a idade nos 16 anos.
As novas regras vão exigir que as plataformas implementem mecanismos de verificação da idade. O texto aprovado inclui também a proibição de telemóveis nas escolas secundárias.
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