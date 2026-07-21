Frederico Bensimon regressa à 14 Sports Law como Of Counsel

A 14 Sports Law anuncia o regresso de Frederico Bensimon como Of Counsel, reforçando a equipa nas áreas das operações de futebol. Após cinco anos “por empréstimo” no Casa Pia AC, o advogado regressa à sociedade onde iniciou o seu percurso no direito desportivo.

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“Depois de muitos anos a assessorar clubes, fazer parte de um permitiu-me perceber de forma diferente como as decisões são tomadas e quais são os verdadeiros desafios do dia a dia. Regressar à 14 Sports Law é, de certa forma, voltar a casa — mas com uma perspetiva muito mais completa sobre aquilo de que os clientes realmente precisam”, afirma Frederico Bensimon.

Na 14 Sports Law, o advogado irá assessorar clubes, atletas, agentes e investidores em matérias contratuais e regulatórias, com especial enfoque em transferências de jogadores, relações laborais, contratos comerciais e compliance com os regulamentos da FIFA, UEFA e federações nacionais.

“O futebol precisa cada vez mais de advogados que conheçam não apenas os regulamentos, mas também a realidade operacional em que eles são aplicados. O Fred reúne estas duas valências de forma rara: uma sólida base académica e uma experiência prática extremamente relevante. É um enorme prazer tê-lo novamente connosco”, afirma Luís Cassiano Neves, Founding Partner da 14 Sports Law.

Com este reforço, a 14 Sports Law passa a contar com uma equipa de 11 profissionais, distribuídos entre Porto, Lisboa, Grécia, Brasil e Índia. A sociedade prepara ainda o lançamento de um escritório no Golfo. Sediada no Porto e fundada em 2017, a 14 Sports Law tem Luís Cassiano Neves como Managing Partner e sócio fundador.