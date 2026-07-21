Finanças

Governo deixa cair garantia de nova Lei das Finanças Locais em 2027

O Ministério da Economia evitou comprometer-se com a entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais em 2027. Na resposta ao Chega, a tutela limitou-se a indicar que os trabalhos continuam.

O Governo evitou comprometer-se com a entrada em vigor de uma nova Lei das Finanças Locais já em 2027, limitando-se a assegurar que os trabalhos de revisão do atual regime financeiro das autarquias continuam em curso. Numa resposta enviada ao grupo parlamentar Chega, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial revela que o grupo de trabalho criado para preparar a reforma já realizou 12 reuniões, mas não avança qualquer calendário para a conclusão do processo.

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A ausência de uma data concreta surge depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter considerado “pouco realista” a aplicação do novo regime já em 2027, apesar de anteriormente ter assumido esse objetivo no âmbito da preparação do Orçamento do Estado para o próximo ano. Na pergunta dirigida ao Governo, o Chega recorda precisamente essa mudança de posição e pede esclarecimentos sobre quando estará concluída a revisão da lei.

Na resposta, enviada ao Parlamento a 17 de julho, o gabinete do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, não responde diretamente à questão do calendário e limita-se a indicar que o grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Locais “encontra-se a desenvolver os trabalhos previstos” no despacho que determinou a sua constituição, em abril deste ano.

Segundo o Executivo, a equipa está atualmente concentrada na “recolha e sistematização de informação técnica”, na “análise comparada de diferentes modelos de financiamento local” e na “auscultação das entidades relevantes”, acrescentando que as propostas finais continuam em fase de elaboração, após a realização de 12 reuniões de trabalho.

O Governo sublinha ainda que a revisão tem como principal objetivo apresentar “uma proposta legislativa que contribua para um regime financeiro mais transparente, previsível e adequado às atuais responsabilidades das autarquias locais”.

Na iniciativa parlamentar, entregue a 10 de julho, o Chega argumenta que a atual Lei das Finanças Locais, aprovada em 2013, “não está atualizada face às necessidades atuais” e sustenta que a descentralização de competências para os municípios não foi acompanhada “dos pacotes financeiros adequados”. O partido aponta para o “subfinanciamento de algumas competências” e para a crescente dependência das transferências do Estado para assegurar o funcionamento de várias câmaras municipais.

Os deputados recordam igualmente que os municípios, através de uma resolução aprovada no XXVII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), defenderam a aprovação de uma nova Lei das Finanças Locais com entrada em vigor em 2027. Foi também nesse contexto que o Governo criou, através do Despacho n.º 4748/2026, de 13 de abril, o grupo de trabalho encarregado de apresentar uma proposta legislativa até ao final deste ano.

Além do calendário da reforma, o Chega quis saber se as autarquias estão efetivamente envolvidas no processo, uma vez que a ANMP e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) participam apenas como observadoras. O partido pediu ainda informações sobre os contributos recebidos destas entidades e sobre os estudos já produzidos pelo grupo de trabalho.

Em resposta, o Executivo garante que considera “essencial” a participação das entidades representativas do poder local na revisão legislativa. O ministério assegura ainda que o estatuto de observador atribuído à ANMP, à ANAFRE e à Associação Nacional de Assembleias Municipais “não limita a sua capacidade de acompanhar os trabalhos, apresentar contributos, formular propostas e participar ativamente no processo de revisão em curso”.

Na exposição de motivos que acompanha a pergunta parlamentar, o Chega defende que “tanto os municípios como as freguesias anseiam por alterações profundas e ajustadas às necessidades que possuem atualmente” e sustenta que a revisão da Lei das Finanças Locais deve ser encarada pelo Governo “como um compromisso sério, com metas e objetivos concretos”.

A reforma do regime financeiro das autarquias ganhou nova centralidade nos últimos anos, numa altura em que vários municípios têm alertado para o impacto orçamental da transferência de competências em áreas como a educação, a saúde e a ação social, defendendo um reforço dos mecanismos de financiamento e uma maior autonomia financeira.

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É “pouco realista” ter nova Lei das Finanças Locais em 2027

Susana Pinheiro,

"Sinceramente, tenho que, enfim, moderar aí um bocadinho os ânimos, porque me parece, apesar de tudo, pouco realista”, diz o primeiro-ministro, com o líder da associação de municípios na audiência.