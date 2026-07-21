Governo espanhol apoia Hernández de Cos para disputar presidência do BCE

O Governo espanhol terá decidido apoiar Pablo Hernández de Cos como candidato à presidência do Banco Central Europeu (BCE), cargo atualmente ocupado por Christine Lagarde, cujo mandato termina em outubro de 2027. A informação foi avançada pelo Expansión, que refere que o antigo governador do Banco de Espanha e atual diretor-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS) já mantém contactos regulares com a equipa do ministro da Economia, Carlos Cuerpo, para preparar a candidatura.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Questionado sobre a notícia, o Ministério da Economia espanhol não confirmou o nome de Hernández de Cos, mas reiterou que Espanha “aspira a desempenhar um papel importante” na próxima fase do BCE e garantiu que apresentará “uma candidatura à altura dessa ambição” quando o processo formal arrancar. Segundo o jornal espanhol, o apoio do Governo é considerado essencial para qualquer candidatura espanhola, já que a escolha depende de um complexo processo político entre os países da zona euro.

A eleição do próximo presidente do BCE será decidida pelos Estados-membros da moeda única, através do Eurogrupo e, posteriormente, pelo Conselho Europeu, depois de pareceres do Parlamento Europeu e do Conselho de Governadores do BCE. Apesar de o processo oficial ainda não ter começado, fontes ouvidas pelo jornal espanhol admitem que os contactos intensificaram-se devido à possibilidade de Christine Lagarde deixar o cargo antes do final do mandato, cenário que poderá acelerar a sucessão.

No início do mês de julho, a presidente da instituição monetária não excluiu abandonar a presidência do Banco Central Europeu antes do final do seu mandato para fazer ouvir “uma voz europeia” no debate das eleições presidenciais francesas. O mandato de Lagarde em Frankfurt termina em outubro do próximo ano, enquanto a corrida ao Eliseu está prevista para 18 de abril.

Além de Hernández de Cos, são apontados como potenciais candidatos o governador do banco central dos Países Baixos, Klaas Knot, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, e a administradora do BCE Isabel Schnabel. Caso seja escolhido, Hernández de Cos tornar-se-á o primeiro espanhol a presidir ao Banco Central Europeu.